JFLA ホールディングスの子会社であるアルテゴが運営するクレープブランド「MOMI＆TOY'S（モミアンドトイズ）」は、もっちり食感の白玉をたっぷり使用した2種類のクレープを期間限定で販売する。



「みたらし白玉とバニラアイス」

「みたらし白玉とバニラアイス」は、もちもち食感の白玉に、甘じょっぱいみたらしソースをたっぷり絡め、ひんやりバニラアイスを添えた贅沢な和風クレープ。白玉のもちもち感とみたらしソースの優しい味わいを最後の一口まで楽しめる一品に仕上げた。



「もっちり白玉と黒蜜きな粉」

「もっちり白玉と黒蜜きな粉」は、もっちりとした白玉に香ばしいきな粉と濃厚な黒蜜ソースを合わせた、和の贅沢クレープ。トッピングにもきな粉をたっぷり使用し、きな粉もちのような一品に仕上げた。好みで黒蜜ソースをかけて食べてほしいという。

［小売価格］

みたらし白玉とバニラアイス：680円

もっちり白玉と黒蜜きな粉：650円

（すべて税込）

［発売日］12月26日（金）

MOMI＆TOY'S＝https://momiandtoy.com

アルテゴ＝https://altego.jp