アルテゴ、クレープブランド「MOMI＆TOY′S」でもっちり食感の白玉をたっぷり使用した2種類のクレープを期間限定販売
JFLA ホールディングスの子会社であるアルテゴが運営するクレープブランド「MOMI＆TOY'S（モミアンドトイズ）」は、もっちり食感の白玉をたっぷり使用した2種類のクレープを期間限定で販売する。
「みたらし白玉とバニラアイス」は、もちもち食感の白玉に、甘じょっぱいみたらしソースをたっぷり絡め、ひんやりバニラアイスを添えた贅沢な和風クレープ。白玉のもちもち感とみたらしソースの優しい味わいを最後の一口まで楽しめる一品に仕上げた。
「もっちり白玉と黒蜜きな粉」は、もっちりとした白玉に香ばしいきな粉と濃厚な黒蜜ソースを合わせた、和の贅沢クレープ。トッピングにもきな粉をたっぷり使用し、きな粉もちのような一品に仕上げた。好みで黒蜜ソースをかけて食べてほしいという。
［小売価格］
みたらし白玉とバニラアイス：680円
もっちり白玉と黒蜜きな粉：650円
（すべて税込）
［発売日］12月26日（金）
MOMI＆TOY'S＝https://momiandtoy.com
アルテゴ＝https://altego.jp