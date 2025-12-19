【紅白】20周年のAKB48「会いたかった」「ヘビロテ」など4曲メドレー披露 前田敦子ら8人の卒業メンバーが集結
NHKは19日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の曲目を発表。6年ぶりの出場となるアイドルグループ・AKB48は「20周年スーパーヒットメドレー」として、「ヘビーローテーション」「会いたかった」などの人気曲を披露する。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者 これまでの出場回数も
今年の紅白には、AKB48の現役メンバーに加えて、20周年を記念し8人の卒業メンバーとして前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃も『紅白』のステージに集結。現役メンバーと共に、スペシャルヒットメドレーを披露することが発表されていた。今回は「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」の4曲をメドレーで披露する。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
ゲスト審査員は、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の高石あかり（高＝はしごだか）、俳優の仲野太賀、声優の野沢雅子、俳優の松嶋菜々子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆となった。
■出場歌手の曲目一覧（カッコ内は出場回数）
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）／「革命道中 ‐ On The Way」
あいみょん（7）／「ビーナスベルト」
ILLIT（2）／「Almond Chocolate」
幾田りら（初）／「恋風」
石川さゆり（48）／「天城越え」
岩崎宏美（15）／「聖母たちのララバイ」
AKB48（13）／AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」
「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」
aespa（初）／「Whiplash」
CANDY TUNE（初）／「倍倍FIGHT!」
坂本冬美（37）／「夜桜お七」
高橋真梨子（7）※高ははしごだか／「桃色吐息」
ちゃんみな（初）／ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」
天童よしみ（30）／「あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜」
乃木坂46（11）／「Same numbers」
HANA（初）／「ROSE」
Perfume（17）／Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」
ハンバート ハンバート（初）／「笑ったり転んだり」
FRUITS ZIPPER（初）／「わたしの一番かわいいところ」
MISIA（10）／「MISIAスペシャル」
水森かおり（23)／「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」
LiSA（4）／「残酷な夜に輝け」
【白組】
&TEAM（初）／「FIREWORK」
ORANGE RANGE（3）／「イケナイ太陽」
King ＆ Prince（6）／「What We Got 〜奇跡はきみと〜」
久保田利伸（2）／紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」
郷ひろみ（38）／「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」
サカナクション（2）／「怪獣・新宝島」
純烈（8）／「いい湯だな」
SixTONES（4）／6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」
TUBE（3）／紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」
Number_i（2）／「GOD_i」
新浜レオン（2）／「Fun! Fun! Fun!」
Vaundy（3）／「Tokimeki」
back number（2）／「どうしてもどうしても・水平線」
BE:FIRST（4）／「夢中」
福山雅治（18）／「クスノキ-500年の風に吹かれて-」
布施明（26）／「MY WAY」
Mrs. GREEN APPLE（3）／「GOOD DAY」
三山ひろし（11）／「酒灯り〜第９回 けん玉世界記録への道〜」
M!LK（初）／「イイじゃん」
RADWIMPS（3）／20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」
【特別企画】
堺正章／「ザッツ・エンターテインメント・メドレー」
玉置浩二／「ファンファーレ」
氷川きよし／「愛燦燦」
星野源／「創造」
