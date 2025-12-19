スターバックス コーヒー ジャパンは、12月26日から今年一年頑張った自分へのご褒美や年末年始の大切な人との一杯に、玉露を施した抹茶づくしの「玉露抹茶 フラペチーノ」、「玉露抹茶 ラテ」の他、米糀由来の植物性ミルクを使用した「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」を全国のスターバックス（一部除く）で販売する。

家族や友人など大切な人が集まる年末年始。このシーズンに登場する新商品は、慌ただしい季節でもホッと一息ついて、特別なぬくもりを感じてもらうべく、玉露のまろやかさと上質なお茶の香りの余韻に、ホイップまで抹茶が感じられる抹茶づくしの一杯を届ける。

ウィンターシーズンに登場するビバレッジで使用している抹茶や玉露は、同じ茶の木の葉から初夏の収穫前期に日光を遮って収穫し、最終的な加工方法の違いで、玉露と抹茶が誕生する。玉露は茶葉を揉んで乾燥し、抹茶は揉まずに粉末状にすることで濃厚な風味と鮮やかな緑色が特長となっている。葉の形を残したまま乾燥した玉露を使用することで、上品な香りと深い旨みやコクを味わうことが出来る。日本のお茶の年間生産量のうち、約0.7％（日本国内茶種別総生産数量（令和5年度） 全国茶生産団体連合会調べ）と希少な茶葉の玉露を使用し、全国でも数少ない「茶師」（お茶を選定・調合・製品化する職人）監修のもと開発した。

「玉露抹茶 フラペチーノ」は、玉露入り抹茶に、なめらかな舌触りと抹茶の風味を楽しめる抹茶あんペーストを重ねた。仕上げにやさしい甘みの抹茶ホイップと、薄く焼いた生地を細かく砕きサクサクとした軽い食感の抹茶フィアンティーヌをトッピングし、一口ごとに深い味わいと素材の個性が織りなす、上品な味わいを楽しめる。

「玉露抹茶 ラテ」は、玉露入りの抹茶をスチームミルクと丁寧に合わせ、やわらかな抹茶ホイップを重ね、サクサクとした軽い食感の抹茶フィアンティーヌをトッピングして仕上げた。繊細で奥行きのあるお茶本来の味わいが感じられる一杯となっている。



「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」

さらに、スターバックスでは年末年始の大切な人とのだんらんに、気持ちを込めた一杯で身も心もほっと、あたたまる「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」を用意した。植物性ミルクの一つとして注目を集めている米糀ミルクは、国産のお米を使用した米糀由来のミルクとなっている。自然な甘みと、ふくよかな香りの米糀ミルクをスチームし、まろやかなブロンドエスプレッソと合わせてラテに仕立てた。ホイップクリームを乗せて、仕上げに生姜はちみつをトッピング。米糀の発酵による、まろやかさと奥行きを感じられ、やさしい甘さとふんわりと広がる生姜の香りが、寒い季節にそっと寄り添う。

［小売価格］

玉露抹茶 フラペチーノ Tallサイズのみ

持ち帰りの場合：687円

店内利用の場合：700円

玉露抹茶 ラテ（Hot） Tallサイズのみ

持ち帰りの場合：638円

店内利用の場合：650円

はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ（Hot）

持ち帰りの場合：Short 599円／Tall 638円

店内利用の場合：Short 610円／Tall 650円

（すべて税込）

［発売日］12月26日（金）

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp