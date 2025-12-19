資生堂は、大人の女性向け総合ブランド「プリオール」から、「プリオール 薬用 リンクル美コルセットゲル n（医薬部外品）」（全3品）を来年1月21日に発売する。

オールインワン売上第1位（インテージSRI＋ 制度品オールインワン（クリーム・美容液）市場 ブランドランキング（品種別のランキングを指す） 2024年6月〜2025年7月 推計販売金額）の「プリオール 薬用 リンクル美コルセットゲル」がリニューアルする。シワ改善＆美白（美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと）有効成分ナイアシンアミドを配合。気になるシワにもググっと浸透する。同社初となる先進のカプセル技術（微細構造でなじみをサポート）を搭載した。輝くゲル状クリームが、使った瞬間になめらかに密着し、つやっと輝く肌に導く。



「プリオール 薬用 リンクル美コルセットゲル n」

プリオールは「シワを何とかしたい」気持ちと「今さらよくならないし、あきらめるしかない」と揺れ動く、60代ならではのシワ悩みに対する意識に着目。こうした意識を捉え、同社初となる先進のカプセル技術を搭載した1品で本格シワ改善できる「薬用 リンクル美コルセットゲル n（医薬部外品）」を発売する。

シワ改善＆美白有効成分のナイアシンアミドを配合。ナイアシンアミドは肌の奥（真皮）に働きかけ、コラーゲンの生成を促し、シワを改善。同時にメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ。また輝くゲル状クリームが、使った瞬間になめらかに密着し、つやっと輝く肌に導く。

販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店および、資生堂公式ECサイト「資生堂オンラインストア」などのECサイトとなる。

プリオールは、自分らしく今を楽しみ、輝き続ける女性のために、大人ならではの悩みを研究し生まれたブランド。ラクに美しく、見た目も気持ちも幸せあふれるピースな毎日を応援する。

［小売価格］

プリオール 薬用 リンクル美コルセットゲル n（医薬部外品）：7590円

プリオール 薬用 リンクル美コルセットゲル n つけかえ用：6930円

プリオール 薬用 リンクル美コルセットゲル n お試し a：3795円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月21日（水）

資生堂＝https://www.shiseido.co.jp