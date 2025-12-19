堺正章 （C）ORICON NewS inc.

　NHKは19日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり　総合ほか）の見どころを発表した。

　26年ぶりの堺正章は、さらば恋人（堺正章）〜バン・バン・バン（ザ・スパイダース）〜モンキー・マジック（ゴダイゴ）〜プンスカピン！（堺正章 & Rockon Social Club）という、放送100年、そして自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々をRockon Social Clubと共にメドレーで送る。

■堺正章＜主なオリコン記録＞
【CDシングル】
・「さらば恋人」（1971年5月1日発売）
→「オリコン週間シングルランキング」最高2位（１９71/7/26付〜8/16付）
→累積売上52.9万枚

・「涙から明日へ」（1971年9月25日）
→「オリコン週間シングルランキング」最高4位（１９71/10/25付〜11/1付）
→累積売上31.1万枚

・「街の灯り」（1973年6月25日発売）
→「オリコン週間シングルランキング」最高20位（1973/9/3付、1973/9/24付〜10/8付）
→累積売上16.8万枚
オリコン調べ（2025年11月17日付現在）