【紅白】“26年ぶり”堺正章、Rockon Social Clubとヒット曲をメドレーで披露 「さらば恋人」「バン・バン・バン」「モンキー・マジック」「プンスカピン！」
NHKは19日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の見どころを発表した。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者 これまでの出場回数も
26年ぶりの堺正章は、さらば恋人（堺正章）〜バン・バン・バン（ザ・スパイダース）〜モンキー・マジック（ゴダイゴ）〜プンスカピン！（堺正章 & Rockon Social Club）という、放送100年、そして自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々をRockon Social Clubと共にメドレーで送る。
■堺正章＜主なオリコン記録＞
【CDシングル】
・「さらば恋人」（1971年5月1日発売）
→「オリコン週間シングルランキング」最高2位（１９71/7/26付〜8/16付）
→累積売上52.9万枚
・「涙から明日へ」（1971年9月25日）
→「オリコン週間シングルランキング」最高4位（１９71/10/25付〜11/1付）
→累積売上31.1万枚
・「街の灯り」（1973年6月25日発売）
→「オリコン週間シングルランキング」最高20位（1973/9/3付、1973/9/24付〜10/8付）
→累積売上16.8万枚
オリコン調べ（2025年11月17日付現在）
