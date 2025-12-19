¡Ö½é¹æµ¡¤ÎÏÓ¡×ÅÐ¾ì¤·¡¢àÀ»ÃÏ²½á¿Ê¹Ô¤¹¤ë»³¸ý¡¡¡Ö¥ê¥Ù¥í³×Ì¿¡ª¡ª¡×¡Ö¤à¤Í¤¢¤Ä¡×...¥¹¥Ýº¬¥Þ¥ó¥¬¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¡Ú»³¸ý¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÉñÂæ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿»³¸ý¸©±§Éô»Ô¡£
ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï2021Ç¯¤«¤é¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Þ¤Á¤¸¤å¤¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢àÀ»ÃÏá¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï»ÔÆâ¤Ë¥í¥ó¥®¥Ì¥¹¤ÎÁä¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯11·î20Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè5ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢JR±§Éô¿·Àî±ØÁ°¤Ë¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ÈÄ¦¹ï¡Ö½é¹æµ¡¤ÎÏÓ¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¨¥ô¥¡¤ËÊ¨¤¯»³¸ý¸©¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µºîÉÊ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£9ºîÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú±Ç²è¡Û¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ
¿·¤¿¤Ê·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4Éô¤Ç¤¢¤ê¡¢´°·ëÊÔ¡£¥ß¥µ¥È¤ÎÎ¨¤¤¤ëÈ¿¥Í¥ë¥ÕÁÈ¿¥¥ô¥£¥ì¤Ï¡¢¥³¥¢²½¤ÇÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥êµì»Ô³¹¤Ë¤¤¤¿¡£´ú´ÏAAA¥ô¥ó¥À¡¼¤«¤éÁªÈ´Ââ¤¬¹ß²¼¤·¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Éõ°õÃì¤Ë¼è¤ê¤Ä¤¯¡£Éü¸µ¥ª¥Ú¤Îºî¶È²ÄÇ½»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«720ÉÃ¡£·è»à¤ÎºîÀï¿ë¹ÔÃæ¡¢¥Í¥ë¥Õ¤ÎEVA¤¬Âç·²¤ÇÀÜ¶á¤·¡¢¥Þ¥ê¤Î²þ8¹æµ¡¤¬·Þ·â¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥·¥ó¥¸¡¢¥¢¥¹¥«¡¢¥¢¥ä¥Ê¥ß¥ì¥¤¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Î3¿Í¤ÏÆüËÜ¤ÎÂçÃÏ¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿......¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉñÂæ¤Ï±§Éô»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤ª¤ì¤ÏÄ¾³Ñ
Ä¹½£ÈÍ¡¢²¼µéÉð»Î¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÐ³ÀÄ¾³Ñ¡Ê¤¤¤·¤¬¤¤Á¤ç¤Ã¤«¤¯¡Ë¡£Ä¾³Ñ¤ÏÉã¤Î¶µ¤¨¤É¤ª¤ê¡ÖÉð»Î¤Ï¤Ä¤Í¤ËÀï¾ì¤Î¿´¤Ç¤¤¤ë¤Ù¤·¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÍ¤ÎÌ¾Ìç¹»¡¦ÇëÌÀÎÑ´Û¡Ê¤Ï¤®¤á¤¤¤ê¤ó¤«¤ó¡Ë¤ËÆþ³Ø°ÊÍè¡¢ÁûÆ°¤Ð¤«¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ...¡£Ä¾³Ñ¤¬¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤Ã¤¿À¤¤ÎÃæ¤ò¡¢Ä¾³Ñ»Â¤ê¤Ç°ìÅáÎ¾ÃÇ¡ª¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ì¤¬»ä¤Î¸æ¼ç¿ÍÍÍ
²È½ÐÃæ¤ÎÂôÅÏ¤¤¤º¤ß¤ÈËå¤Î¤ß¤Ä¤¤Ï¡¢¤¢¤ë²°Éß¤Ç¡Ö½»¤ß¹þ¤ß¤Î²ÈÀ¯ÉØÊç½¸¡×¤È¤ÎÄ¥»æ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤«¤éÇüÂç¤Ê°ä»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Å·³¶¸ÉÆÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÎÓµÁµ®¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ËÆ±¾ð¤·¡¢²ÈÀ¯ÉØ¤È¤·¤ÆÆ¯¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤¤¤º¤ß¡£¤À¤¬¡¢µÁµ®¤ÎËÜÀ¤Ï¶Ú¶âÆþ¤ê¤ÎÊÑÂÖ¤À¤Ã¤¿¡ª ²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ßÃ£¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
ÉñÂæ¤Ï±§Éô»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥Ð¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥á¥¤¤¯¤ó
¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î²¸·Ã¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÒÅÄ¼Ë¤Î¼ò²°¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÎÈ÷¡Êµí¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¡ÖSHOCK¡Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯»à²óÀ¸¤Îºö¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤º¸Û¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢¡Ö¥³¡¼¥á¥¤¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÃÏÊýÂç³Ø¤Î¤Ò¼å¤Ê³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿......»°¹ñ»Ö¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë´ë²è¤¬Í½´ü¤»¤Ì·Á¤Ç¹çÂÎ¤·¤¿¡¢¥«¥ì¡¼Âô·°¤¬¸½ÂåÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÉÂÍý¤òÉÁ¤¯°ÕÍßºî¡ª¡ª
ÉñÂæ¤Ï»³¸ý¸©¤Î²Í¶õ¤ÎÅÄ¼ËÄ®¡¦»°¹ñ»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÈì¤¬Áö¤ë
¼ç¿Í¸ø¡Ö¾¾ËÜÈþºé¡×¤ÏÇë¤ÎÌµÌ¾Æ«·Ý²È¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜÎµÀã¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¡£Èþºé¤¬Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢Éã¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÇë¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÉã¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤ÎºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½¾¤¤¡¢ÍÒ¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢´ñÌ¯¤Ê´ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£´ï¤ÎÂ¦ÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Æ«·Ý¤ËÃÖ¤¤¤ÆºÇ¹â¤ÎÈþ¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÖÈì¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÈì¡×¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿Èþºé¤ÏÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÆ«·Ý¤ò³Ø¤Ö·è°Õ¤ò¤·¤Æ¡¢ÁÏºî¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤À¤¬...¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û½Ö¤¤â¤»¤º
"¤¢¤ëÆü¡¡µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¡Îø¤ò¤·¤È¤Ã¤Æ¡¡¤½¤ì¤Ï¡¡¶õ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¡¤¦¤Á¤Ë¤Ï¡¡¤«¤«¤¨¤¤ì¤ó¤ä¤Ã¤¿"¡¡¡½¡½¤«¤è»Ò¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¶»¤Î¤¦¤Á¤Î¤È¤¤á¤¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤Î¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¸À¤¤¤Ä¤¯¤»¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤à¤Í¤¢¤Ä
ÉñÂæ¤Ï»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¡£¼å¾®½ÀÆ»Éô¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Àµ½¡½ß¤Ï½ÀÆ»¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊÃæ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÏÆ±µéÀ¸¡¢ÍõÀî¾®½Õ¤ËÌ©¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÅìµþ¤«¤éÅ¾¹»¤·¤ÆÍè¤¿¥¤¥±¥á¥ó¡¦½¨ºÍ¡¦±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÃË¡¢¶ÍÅçÆÆ¤¬¾®½Õ¤ÈµÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤â¤¦²¶¤Ë¤Ï½ÀÆ»¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àÀµ½¡¤Î¸µ¤Ø¡¢¶ÍÅç¤¬½ÀÆ»Éô¤ËÆþÉô¤·¤¿¤¤¡¢¤È¾®½Õ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ......¡ª¡© ÉÔ´ïÍÑ¤Ç½ë¶ì¤·¤¤ÃË¤¬Áö¤ê¡¢¤â¤¬¤¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡ª ÎÞ¤È´À¡¢Í§¾ð¤ÈÎø¡¢ºÃÀÞ¤ÈºÆµ¯¡¢¾ðÇ®¤ÈÃ£À®¤¬¤¹¤Ù¤Æ£±ºý¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÀÄ½Õ½ÀÆ»¶¸»í¶Ê¡£¤Ö¤ÁÇ³¤¨¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥ê¥Ù¥í³×Ì¿¡ª¡ª
´´ËÜÍ×¡¢À¾»³Ãæ³Ø3Ç¯À¸¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¤ÏÄã¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¡£¤¢¤ëÆü¡¢Í×¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó3³¬¤«¤é¸í¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò´Ö°ìÈ±¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢°ìÌöÄ®¤Î±ÑÍº¤Ë¤Ê¤ë¡£»ÔÌ±¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¤ÎÆü¡¢ÂÎ°é´Û¤ÏÍ×¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿ÍÃ£¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍèÉÐ¤È¤·¤Æ¡¢¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¤ÎÌ¾Ìç¡¦Æ£¸¶³Ø±à¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÂç¿ù¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¡£Í×¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Âç¿ù¤Ï¡¢Í×¤ò·ãÎå¤·¡¢Ì¾»É¤ò¤ï¤¿¤¹¡£
¡Ú±Ç²è¡Û¥Þ¥¤¥Þ¥¤¿·»Ò¤ÈÀéÇ¯¤ÎËâË¡
ÀÄ¤¤ÇþÈª¤¬°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¡£
²÷³è¤Ê¾¯½÷¡¦¿·»Ò¤Ï¡¢ÇþÈª¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÎ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀéÇ¯Á°¤ÎÅÔ¤ä¡¢¤½¤³¤Ë½»¤à¾¯½÷¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶õÁÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¤Ë¤¤¤ëÅ¾¹»À¸¡¦µ®°Ë»Ò¤òÇþÈª¤ËÏ¢¤ì½Ð¤¹¿·»Ò¡£
¤·¤À¤¤¤Ë¤¦¤Á¤È¤±¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¶âµû¤Î¡Ö¤Ò¤Å¤ë¡×¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Âç¤¤¯ÍÉ¤ì»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Èá¤·¤àµ®°Ë»Ò¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¿·»Ò¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤Å¤ë¡×¤ò»ËÀ×¤Î¶á¤¯¤ËËä¤á¤Þ¤¹¡£ÀéÇ¯¤Î»þ¤¬¤â¤Ä´ñÀ×¤Ë´ê¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¨¡¨¡¡£
