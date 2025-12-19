BMSG¡¢SKY¡ÝHIÊóÆ»¼õ¤±À¼ÌÀ¡Ö°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤È¤ÏÐªÎ¥¡×¡¿Á´Ê¸·ÇºÜ
¡ÖBMSG¡×¤¬19Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈSKY¡ÝHI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ìÉôÊóÆ»¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢½ñÌÌ¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æüüâ¸÷·¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüº¢¤è¤êÊÀ¼Ò¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Áê¼êÊýÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¤´¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ËÌÌ²ñ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤È¤ÏÐªÎ¥¤·¤¿·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡×¤¤¤ë¤È¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ê¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë³Ð¸ç¤â½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
SKY¡ÝHI¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤¦Ì¤À®Ç¯¤Î¾¯½÷¡×¤ò¡¢¿¼Ìë¤ËÊ£¿ô²ó¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢½ñÌÌÁ´Ê¸
°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòÆüüâ¸÷·¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤è¤êÊÀ¼Ò¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Áê¼êÊýÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¤´¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ËÌÌ²ñ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤È¤ÏÐªÎ¥¤·¤¿·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤«¤Ì¤è¤¦¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ê¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÀ¿¿´À¿°ÕÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢½Å¤Í¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î19Æü
³ô¼°²ñ¼ÒBMSG