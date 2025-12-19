タレントの鈴木蘭々（50）が“大学生”に間違えられたという最新の動画を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】「大学生に間違えられた」鈴木蘭々最新動画

これまでも自身のSNSで、ライブのリハーサル風景や自宅で飼い猫とリラックスする“無防備”ショットなど、仕事やプライベートについて発信している鈴木。

12月1日にはXを更新し、「散髪 最近はずっと前下がりボブスタイル」とつづった、“イメチェン”ショットを披露し、話題になっていた。

鈴木蘭々、“大学生”に間違えられた最新動画を公開

16日の更新では、赤のジャケットにメガネとマスクをしたラフな姿で夜の街を歩く動画をアップ。「きょうはこのいでたちでみどりの窓口へ行ったら外国人+大学生に間違えられて親切なおじさんから学割を促されました」と、約30歳若く見られたという、驚きのエピソードを明かした。

翌日には「ちなみに親切で教えてくれているので、そのままその人物として演じ切るか否か焦って迷った末に小声でサンキューって言ってしまった自分がとても恥ずかしかったです…」と振り返っている。

この投稿にファンから「すごい 全然20代でも通用しちゃいますね」「確かに幼く見える」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）