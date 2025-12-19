タレント長嶋一茂（59）が19日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ハワイ行きの航空券を1年前から確保していることを明かした。

年末年始の最大9連休を前に旅行の話題を紹介。“旅の二極化”が進み、海外旅行は長期間滞在を選ぶ人が増えていることを伝えた。

また円安から海外旅行が富裕層に限られたものになりつつあるという話になると、フリーアナ羽鳥慎一は「じゃあ一茂さんがお金があるから（ハワイに）行けるかっていうと、そうでもなく。一茂さんの場合は1年前に（航空券を）予約するという、一般人はとても出来ない方策を取っている。早く取って安く取る」とたびたびハワイに行くことでおなじみの一茂について語った。

話を振られた一茂が「航空券の発券は355日前から出来るので、早い方が全然安いです」とうなずくと、羽鳥は「一茂さんはそこを決めうちで行けるっていう。特殊要因」とニヤリ。一茂は「特殊要因かもしれないけど、自分はそこをブレずにやっていく。これからも含めてやっていくしかないのでね…って別にハワイ行くのが義務でも責任でもないんだけど。そういう思いになっちゃってるので、甘えながらやってるんだけど」と周囲への感謝を交えて語った。

一方で「トランプが憂うほどのインフレ。行っても何が出来るかって。いろんなアトラクションだグルメだっていうのはちょっと甘いかもしれない」と補足。現地での過ごし方について「もう、海を見ながらゆっくりサンドイッチ食ってることで幸せなんだって。僕はそう思ってやってますけど。そういう感覚ならいいかもしれない」と勧めていた。