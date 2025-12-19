短時間で本格的なチキンカレーが出来た！ 家庭料理の域を超えた驚きのレシピ【書評】
チキンカレーといえば、家庭料理で出番の多い料理のひとつ。そんな身近な料理を、平均3ステップ・15分以内で驚くほど本格的に仕上げてしまうレシピ本が『一条もんこの あしたも食べたいチキンカレー100』（一条もんこ/主婦の友社）だ。
著者は、年間800食以上のカレーを食べ、これまでに1500品以上のオリジナルカレーレシピを生み出してきたスパイス料理研究家。テレビ出演も多く、これまでもさまざまな人気カレー本を手がけてきた“カレーのプロ”だ。レシピの信頼性は折り紙つき。
実際に本の中から4品を作ってみると、「どうして短時間でこんなに美味しくなるの？」「こんな市販品アレンジがあったなんて！」と驚くものばかりだった。ここからは、実際に作ったレシピを紹介しながら、本書の魅力をレビューしていく。
■えのきのしっとりチキンキーマ
これは作った瞬間に「家のキッチンでこんな味が出せるのか」と驚かされた1品。
具は鶏ひき肉と、細かく刻んだ玉ねぎ、えのきだけのみ。特殊なスパイスはクミンパウダーくらいで、あとはプレーンヨーグルトなど容易に入手できる食材を使って作れる約10分のレシピだ。
食べてみると、クミンの風味とヨーグルトの酸味が爽やかで、さっぱりだけどメチャクチャ本格的な味わい！ 滑らかに一体化した鶏ひき肉とえのきの旨味に、玉ねぎのシャキシャキした食感が重なり、10分で作ったとは到底思えない完成度。妻も「これ、お店みたいな味する！」と喜んで食べていた。
鶏ひき肉使用でヘルシーなのに美味しく、罪悪感なく“バクバク食べられる”キーマなので、我が家のスタメンになりそうだ。
■とろっとなすのチキンカレー
具は鶏もも肉となす、玉ねぎ。クミンシードを使う以外は特殊な調味料も使わないが、できあがった瞬間に漂う香りは完全に“カレー屋さん”のそれだった。
こちらも切る→炒める→煮るの3ステップで10分完結のレシピなのだが、最初に玉ねぎを炒めるときにクミンシードも一緒に炒めるテンパリングの効果だけで、普通のチキンカレーに本格感がグッと増すのに驚いた。
そこに鶏もも肉となすが加わると、短時間の加熱でも旨みがしっかりと立ち、スパイス感と野菜の甘みがバランスよく混ざり合う。なすのとろっとした食感と鶏肉のジューシーさが調和して、かなり奥行きのある味に仕上がっていた。
ゴロッと大きい具も食べごたえがある一方で、市販のルウだけで作ったカレーより後味は軽やかで、飽きがない。まさに“短時間で作る理想のチキンカレー”といえるレシピだ。
■バターチキンに憧れたチキンラーメン
ここからは変化球の市販品リメイクレシピにもトライ。
まずはド定番の袋麺・チキンラーメンを使った5分完結のレシピだ。チキンラーメンを細かく砕き、牛乳・トマト缶・バター・カレー粉などを合わせて煮込むと、これが奥深い味わいの“スパイスカレー麺”に変身！
牛乳のコク、トマトの酸味、バターのまろやかさ、スパイスの香りが一気に押し寄せてきて、口の中で旨味が爆発。なかでも卵黄が絡んだ部分は背徳的な美味しさだった。
妻もあまりの美味しさに「一瞬で食べ終わっちゃった……」と喜びつつも悲しんでいたので、中毒性と背徳感の高いレシピといえるだろう。
■焼き鳥缶の親子カレー丼
最後は、レトルトカレーと焼き鳥缶を合わせて卵でとじるだけ――なのに、驚くほど“ちゃんとした丼もの料理”になるレシピ。
食べてみると、焼き鳥缶の甘辛いたれがレトルトカレーに深みを出し、味に丸みと奥行きを与えてくれているのに驚く。イメージとしては、蕎麦屋で出てくる「あの和風だしの効いたカレー」に近いような、どこか懐かしく、ホッとする味わいだ。
レトルトカレー単体よりも具材の豪華感が増すし、卵を入れることで栄養もアップ。しかも卵とじしただけなのに「今日は料理をしたな」という達成感も味わえる。急いでいる日の“救世主レシピ”として、これほど頼りになる1皿はないだろう。
■読み終えて感じた、“カレー本としての強さ”
本書を1冊読み通し、4品を実際に作ってみて強く感じたのは、時短と本格が見事に両立している本だということ。まず、平均3ステップ・15分以内で作れるという圧倒的な気軽さがいい。そのうえで味はどれも“きちんとしたチキンカレー”になっているのが本当に頼もしい。
さらに、初心者でも迷わず作れるよう、鶏肉の部位の特徴や玉ねぎの切り方ごとの味の違い、ルウとカレー粉の使い分け、基本的なスパイスまで、チキンカレーの基礎を理解できるページも冒頭にまとまっている。
カレー作りに自信がある人も、いまから始めたい人も、手元に置いて損のない1冊といえるだろう。
調理・文・撮影＝古澤誠一郎