【朝日杯FS】アドマイヤクワッズは474kg…出走馬の調教後における馬体重
12月21日（日）に行われる第77回朝日杯フューチュリティステークス（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
アドマイヤクワッズ
馬体重：474
前走馬体重：478
12月18日（木）に栗東で計量
友道康夫・栗東
エコロアルバ
馬体重：478
前走馬体重：472
12月17日（水）に美浦で計量
田村康仁・美浦
カヴァレリッツォ
馬体重：482
前走馬体重：478
12月18日（木）に栗東で計量
吉岡辰弥・栗東
カクウチ
馬体重：460
前走馬体重：448
12月17日（水）に栗東で計量
小崎憲・栗東
グッドピース
馬体重：464
前走馬体重：466
12月18日（木）に栗東で計量
高野友和・栗東
コスモレッド
馬体重：448
前走馬体重：452
12月17日（水）に栗東で計量
北出成人・栗東
コルテオソレイユ
馬体重：456
前走馬体重：456
12月17日（水）に栗東で計量
佐藤悠太・栗東
ストームサンダー
馬体重：474
前走馬体重：458
12月18日（木）に栗東で計量
安達昭夫・栗東
スペルーチェ
馬体重：460
前走馬体重：460
12月17日（水）に美浦で計量
宮田敬介・美浦
【デイリー杯2歳S】坂井瑠「力通りだと思います」アドマイヤクワッズがデビュー2連勝リアライズシリウスは532kg
ダイヤモンドノット
馬体重：476
前走馬体重：468
12月17日（水）に栗東で計量
福永祐一・栗東
タガノアラリア
馬体重：458
前走馬体重：444
12月18日（木）に栗東で計量
西園翔太・栗東
ホワイトオーキッド
馬体重：430
前走馬体重：422
12月17日（水）に栗東で計量
藤原英昭・栗東
リアライズシリウス
馬体重：532
前走馬体重：518
12月18日（木）に美浦で計量
手塚貴久・美浦
レッドリガーレ
馬体重：460
前走馬体重：470
12月17日（水）に栗東で計量
斉藤崇史・栗東