【迎春コレクション】 2026年1月1日～ 順次発売予定 価格：3,800円～

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、猫コスチュームを身につけたディズニーキャラクターをデザインした「迎春コレクション」をディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで2026年1月1日より順次発売する。価格はチップ、デールのぬいぐるみが3,800円など。

ディズニーストアから、新年を晴れやかに彩る「迎春コレクション」が登場。ミッキーマウスは藍白（あいじろ）、ミニーマウスは薄紅梅（うすこうばい）など、日本の伝統色をモチーフにした猫のコスチュームをまとったぬいぐるみやマスコットなどが展開される。

また、干支デザインのぬいぐるみ、ステンレスボトルをはじめ、価格約3倍相当の商品が入った2026年のラッキバッグも用意されており、こちらはディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗で12月27日より順次発売となる。

□ディズニーストアオンライン「迎春コレクション」のページ

2026年のラッキーバッグ 価格：3,500円

(C) Disney (C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.