昨年12月に韓国公開(日本では2025年7月公開)された主演映画「ハルビン」で、韓国映画界最高峰の祭典とされる「第46回青龍映画賞」において主演男優賞＆人気スター賞の2冠に輝いたヒョンビン。

抗日独立運動家アン・ジュングン(安重根)に扮した同作でのヒリつくような演技からも分かるように、日本に一大ブームを巻き起こした伝説のドラマ「愛の不時着」(2019年)以降、彼が挑む役柄は、一筋縄ではいかない難役ばかり。同作後、初の主演ドラマとなる「メイド・イン・コリア」でも、裏社会を操るエリート諜報員役で迫真の演技を見せている。

12月24日(水)よりDisney+(ディズニープラス)のスターで独占配信される本作の舞台は、激動の1970年代の韓国と日本。富と欲望に溺れるエリート諜報員と、正義感あふれる検事が繰り広げるスリリングな追跡劇を、映画級のスケールで描き出す。

ペク・ギテ(ヒョンビン)は、その類まれな外交能力をもって裏社会の取引を巧みに操る諜報員として暗躍していた。一方、麻薬犯罪担当検事のチャン・ゴニョン(チョン・ウソン)は、不正を嗅ぎつければ犯人をとことん追い詰める執念の男。そんな相反する2人は裏切りだらけの激しい心理戦へと突入していく。

近年では、「コンフィデンシャル：国際共助捜査」(2022年)や、「極限境界線-救出までの18日間-」(2023年)など、危険に身を投じるタフガイを演じてきたヒョンビン。今作ではギテ役の威圧感を出すための役作りとして、前作の「ハルビン」の時より体重を14kgも増量したことが制作発表会で明かされたばかり。より一層、ダーティで危険な色気が漂うカリスマぶりが際立つ。

鍛え上げられた肉体から繰り出すアクション、ピンチの局面でも表情ひとつ変えず二の手、三の手を繰り出すクレバーなキャラクターに加え、低音で響かせる流暢な日本語のセリフや、煙草をくゆらせるシーンなど...40代を迎えた大人の男の魅力を存分に発揮している。

アクションと頭脳戦で無双するギテに立ち向かうのは、動物的な本能と恐ろしいほどの執念深さをもつ正義漢ゴニョン。演じるチョン・ウソンは、日本でも第１次韓流ブームから人気を誇る、正真正銘の"イケオジ"スターだ。

2005年公開当時、日本における韓国映画の歴代興収記録を叩き出した「私の頭の中の消しゴム」はもとより、近年でも、韓国版リメイク「愛していると言ってくれ」(2023年)での大人の包容力にあふれたロマンス演技が評判を呼ぶなど、50代となった今も、そこはかとなく漂う哀愁と色気でファンを魅了。さらに今作ではコミカルなシーンもたっぷりで、不器用ながらも人間味ある愛すべきキャラクターとして存在感を見せている。

そんな2人がとある麻薬組織を挟んで、ジリジリと距離を詰めていく。余裕しゃくしゃく、明晰な頭脳を武器に裏社会を飛び回るギテと、そんなギテを執念で泥くさく追いかけるゴニョン。タイプの違うイケオジ2人による心理戦、そして演じる主演級スター2人の激しい演技合戦が、ドラマをヒートアップさせていく。

共演陣にも、「ザ・キング：永遠の君主」(2020年)などで人気を高めるウ・ドファンや、「パラサイト 半地下の家族」(2019年)のチョ・ヨジョン、(パク・ソジュンとの共演で注目を集める)「明日はきっと」のウォン・ジアン、「ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜」(2022年)のチョン・ソンイルなど実力派がそろった。加えて日本からは、ヒョンビンと「ハルビン」でも共演したリリー・フランキーが再タッグ。麻薬組織に関与する伝説の"ヤクザの親分"を、凄みたっぷりに怪演している。

期待度の高さから、早くもシーズン2制作に向けて動き出したという「メイド・イン・コリア」。大人の男の魅力を漂わせる2人の"イケオジ"ヒョンビン＆チョン・ウソンを中心とした追撃劇、さらに息を呑むアクションや爆破シーンの数々が、見る者のボルテージを引き上げる。年末にじっくりと味わいたい、渾身の韓国エンタテインメントといえそうだ。

文＝酒寄美智子

配信情報

メイド・イン・コリア

2025年12月24日(水)よりディズニープラス スターにて独占配信開始

出演：ヒョンビン、チョン・ウソン／ウ・ドファン、チョ・ヨジョン、ウォン・ジアン／リリー・フランキー ほか

