女優→歌手モードへ！少女時代・ユナ、本日（19日）新曲『Wish to Wish』リリース

少女時代・ユナの新曲『Wish to Wish』が、本日（19日）公開される。

ユナのシングル『Wish to Wish』は、本日午後6時、各種音楽配信サイトを通じて音源が公開され、同時にユーチューブのSMTOWNチャンネルなどでミュージックビデオも公開される予定で、高い関心が寄せられている。

『Wish to Wish』は、80年代ポップのムードを再解釈したミディアムテンポのポップソング。ユナの柔らかく落ち着いた歌声と、軽快なオーケストラアレンジが織りなす調和が印象的で、ミュージックビデオも年末の雰囲気にぴったりな、温かみと感性あふれる映像美で音楽ファンの視線を引きつける見通しだ。

特に本作は、今年1年、視聴者や観客、そしてファンから受けた多くの愛に応え、意味深い形で一年を締めくくるために届けられる楽曲。ユナ自身が作詞にも参加し、「これからも長く一緒に輝いていこう」という想いを込めた歌詞が、より特別な意味を添えている。

またユナは、20日に開催される「Bon Appetit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING」で、本楽曲『Wish to Wish』のステージを初披露し、会場を訪れたファンに忘れられない思い出をプレゼントする予定だ。

なお、ユナは今年、映画やドラマを通じて観客・視聴者と出会い、ドキュメンタリーのナレーションやシングルリリースまで、ジャンルや分野を越えた幅広い活動を展開。“オールラウンダー”としての確かな歩みを示している。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的な存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業も活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する反響を得た。YouTubeチャンネル『Yoona's So Wonderful Day』は登録者数約64万人。