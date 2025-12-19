「全部俺が払う」秋山成勲、日本の居酒屋で一般客に神対応！恋の“キューピッド役”まで？

総合格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）が、日本の居酒屋で豪快な大盤振る舞いを見せた。

【写真】秋山成勲、東京の5億円超え自宅

12月18日、秋山のYouTubeチャンネルには、「ドーパミン全開の調子乗りおじさんの東京・居酒屋聖地（ft.恵比寿横丁、締めのラーメン）」と題した動画が公開された。

この日、秋山は制作陣とともに、東京の“居酒屋の聖地”を訪れ、団体で食事会を行った。「ここを見ると『恵比寿横丁』って書いてあるけど、その下に小さな店がぎゅっと集まっている。だから面白い。まだお客さんは少ないけど、今日は日曜だからだと思う。金曜、土曜はぎっしりだ」と、その魅力を語った。

（画像＝秋山成勲のYouTubeチャンネルキャプチャ）秋山成勲

さらに「ここは相席みたいなことをよくする場所。知らない人と隣に座る席があって、座って一緒に食べるスタイルだから、話しかけて仲良くなることも多い。おじさんたちもこういう場所が好きで、後輩と焼き鳥を食べながら話して、ビールを一杯飲む、そんな雰囲気だ」と、“ナンパの聖地”としても紹介した。

その後、秋山は制作陣と店に腰を落ち着け、談笑を続けた。「この1年は一気に駆け抜けた感じだ。一生懸命やってきたら楽しいことばかり起きて、見てくれる人たちも楽しんでくれた。本当にいい経験をたくさんした」と、1年を振り返った。

すると制作陣が「後ろの2つのテーブルが話している」と気づき、秋山は目を輝かせて「ビール、持っていきましょうか？」と提案。男性客が「ありがとうございます」と答えると、すぐに店員へ「僕が払うので、生ビールを2杯お願いします」と注文した。

制作陣が「どうして2杯？隣のテーブルもありますよ」と言うと、秋山は女性客のテーブルにも「まだ飲めますか？」と声をかけ、「生ビールをもう2杯お願いします」と快く振る舞った。そして「こうやって口説くんだ。昔ながらのやり方。オールドスタイルだ」と語り、笑いを誘った。

（画像＝秋山成勲のYouTubeチャンネルキャプチャ）秋山成勲

しばらくして制作陣が「連絡先、ゲットしてます！」と歓声を上げると、“キューピッド役”となった秋山は満足そうな表情を見せた。さらに制作陣が「ここにいる人たちで、秋山さんとじゃんけんして勝ったチームに奢るのはどうですか」と提案すると、「やる？」と乗り気になり、「僕に勝ったら、全部僕が払う」と宣言した。

結果的にじゃんけんに敗れ、全員に奢ることになった秋山は、「僕が払います。いくらでも飲んでください。全部奢ります」と男前に言い切り、制作陣からは「これ、完全に大盤振る舞いじゃないですか」と感嘆の声が上がった。

歓声が上がるなか、制作陣が「今日の主役ですね」と言うと、秋山は「結局、金さえあればいいんだよ。そうでしょ？全部お金だよ」と冗談を飛ばし、場をさらに盛り上げた。

なお、秋山は2009年にモデルのSHIHO（矢野志保）と結婚し、娘のサランちゃんをもうけている。

（記事提供＝OSEN）