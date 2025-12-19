「今日好き」中島結音、引き締まったウエスト見せ大胆ポーズに反響「色っぽい」「腰のラインに見惚れた」
【モデルプレス＝2025/12/19】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が12月18日、自身のInstagramを更新。短め丈のトップスとパンツを合わせたコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】恋リア出身美女「腰のラインに見惚れた」ウエスト見せセクシーポーズ
中島は、動画の絵文字をつづり、映画のワンシーンのようなモノクロ写真を投稿。キャスケットをかぶり黒いサングラスをかけ、黒の長袖トップスにパンツを合わせ猫のような大胆なポーズで引き締まったウエストが見えるスタイルを公開している。
この投稿に「素敵が増してる」「綺麗」「雑誌の表紙みたい」「色っぽい」「腰のラインに見惚れた」「オシャレ感たっぷり」「雰囲気が素敵」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
