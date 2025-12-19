【SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] ブイレックスロボ】 12月19日13時より予約開始 2026年5月 発送予定 価格：17,600円

バンダイは、食玩プラキット「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] ブイレックスロボ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月19日13時より予約受付を開始する。発送は2026年5月を予定し、価格は17,600円。

本商品は特撮テレビドラマ「未来戦隊タイムレンジャー」より大型恐竜型ロボ「ブイレックス」を食玩プラキット化したもの。

劇中のデザインが再現され、恐竜からロボへの半自動変形が可能。胴体の中にギアボックスが内蔵され、恐竜形態で肩、腕を回すと胴体が起き上がりロボット形態へと変形する。

恐竜形態では全高約190mm、全長約350mmの大ボリュームとなっており、全身約35カ所が可動。様々なアクションポーズを取ることができる。

ロボ形態はリボルバーミサイルやレックスパンチが再現され、各部可動によりダイナミックなポージングを実現。

また、別売りの「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT] 3Dフォーメーション タイムロボ」を恐竜形態の背面に搭乗させ、劇中のコンビネーションを再現することができる。

(C)東映