ＮＨＫ紅白歌合戦　活動休止前ラストのＰｅｒｆｕｍｅはメドレー…出場者の曲目一覧

ＮＨＫは１９日、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）の曲目を発表した。

曲目は以下の通り（カッコ内は出場回数）。

【紅組】

アイナ・ジ・エンド （初）革命道中ーＯｎ Ｔｈｅ Ｗａｙ

あいみょん （７）ビーナスベルト

ＩＬＬＩＴ（２）Ａｌｍｏｎｄ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ

幾田りら （初）恋風

石川さゆり（４８）天城越え

岩崎宏美（１５）聖母（マドンナ）たちのララバイ

ＡＫＢ４８（１３）ＡＫＢ４８ ２０周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」

ａｅｓｐａ（初）Ｗｈｉｐｌａｓｈ

ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ（初）倍倍ＦＩＧＨＴ！

坂本冬美 （３７）夜桜お七

郄橋真梨子（７）桃色吐息

ちゃんみな （初）ちゃんみなＳＰメドレー「ＮＧ」「ＳＡＤ ＳＯＮＧ」

天童よしみ （３０）あんたの花道 〜ミャクミャクダンスＳＰ〜

乃木坂４６（１１）Ｓａｍｅ ｎｕｍｂｅｒｓ

ＨＡＮＡ （初）ＲＯＳＥ

Ｐｅｒｆｕｍｅ （１７）Ｐｅｒｆｕｍｅ Ｍｅｄｌｅｙ ２０２５「ポリリズム」「巡ループ」

ハンバート ハンバート （初）笑ったり転んだり

ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ（初）わたしの一番かわいいところ

ＭＩＳＩＡ （１０）ＭＩＳＩＡスペシャル

水森かおり （２３）大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ２０２５〜

ＬｉＳＡ（４）残酷な夜に輝け

【白組】

＆ＴＥＡＭ（初）ＦＩＲＥＷＯＲＫ

ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ （３）イケナイ太陽

Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ（６）Ｗｈａｔ Ｗｅ Ｇｏｔ 〜奇跡はきみと〜

久保田利伸（２）紅白スペシャルメドレー「１，２，Ｐｌａｙ」「Ｍｉｓｓｉｎｇ」「ＬＡ・ＬＡ・ＬＡ ＬＯＶＥ ＳＯＮＧ」

郷ひろみ（３８）２億４千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−

サカナクション （２）怪獣・新宝島

純烈（８）いい湯だな

ＳｉｘＴＯＮＥＳ（４）６周年アニバーサリーメドレー「Ｉｍｉｔａｔｉｏｎ Ｒａｉｎ」「バリア」「こっから」

ＴＵＢＥ（３）紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」

Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ（２）ＧＯＤ＿ｉ

新浜レオン（２）Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！

Ｖａｕｎｄｙ（３）Ｔｏｋｉｍｅｋｉ

ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ（２）どうしてもどうしても・水平線

ＢＥ：ＦＩＲＳＴ（４）夢中

福山雅治（１８）クスノキ−５００年の風に吹かれて−

布施明（２６）ＭＹ ＷＡＹ

Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ（３）ＧＯＯＤ ＤＡＹ

三山ひろし（１１）酒灯り〜第９回 けん玉世界記録への道〜

Ｍ！ＬＫ（初）イイじゃん

ＲＡＤＷＩＭＰＳ（３）２０周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」

【特別企画】

堺正章 ザッツ・エンターテインメント・メドレー

玉置浩二 ファンファーレ

氷川きよし 愛燦燦

星野源 創造