内装のベタベタ専用除去剤！

大貴族号（筆者が所有する先代マセラティ・クアトロポルテ）の塗装のハゲについては、エンジンフードを再塗装することを決意。タコちゃん（マイクロ・デポ岡本和久代表）に相談の上、神業を持つと言われる業者さんにお願いすることになり、費用20万円弱で解決した。

【画像】ベタベタ改めネチャネチャ除去！大貴族号の内装は蘇るか？ 全3枚

今後他の場所がハゲてくる可能性はあるが、その時はその時だ。これは自動車ラスト・ロマン。一種の冒険なのだから、『もう20年間は大丈夫！』的な解決を図ってしまったら負けである。これでよし。



今回のテーマは内装のベタベタを除去すること。 清水草一

続いて手を打つべき課題は、内装のベタベタだ。これについては、「イタフラ車の内装ベタベタ専用の除去剤が存在する」と、タコちゃんから聞いていた。

検索したところ、それは『Nリムーバー』なる製品で、価格もリーズナブル（1本約2000円）だったので、早速購入した。

商品の説明によると、Nは『ネチャネチャ』の頭文字だという。私はずっと『ベタベタ』と呼んでいたが、ネチャネチャが一般的だったのか？ どっちでもいいけど。

製品の通販サイトには、フィアット・ムルティプラやアルファ・ロメオ147の写真が使われていて、目頭が熱くなった。「こんなマイナーな病気のために、こんなの作ってくれてありがとう！」と、思わず手を合わせたくなった。

イタリア車は人間味豊か！

製品は早速届いた。しかしあまりの猛暑で、とても作業に取り掛かる気になれず、秋まで放置。涼しくなった頃を見計らって、安ド（弊社スタッフ）とのんびり取り掛かった。

私が一番気になっていたのは、運転席ドア内側のベタベタだ。これは、後から上塗りされたらしき安っぽい塗装の劣化によるもので、マセラティ様の罪ではないが、ベタベタには変わりはない。



今回購入した『Nリムーバー』。価格も1本約2000円とリーズナブル。 清水草一

問題の場所に触ってみると、なんと！ 涼しくなったせいで、夏よりベタベタ感が大幅に減じている。暑いとベタベタ、寒いとカサカサ気味になるなんて、さすがイタリア車は人間味豊かである。

若干拍子抜けしつつ作業開始。脱脂綿にNリムーバーを含ませて塗り、10秒放置して拭き取ると、落ちる落ちる！ あっという間に脱脂綿は真っ赤になった。

オレ「安ドよ、取れるな！」

安ド「殿、取れますね！」

われわれはニッコリほほ笑みあった。

それから約２時間。同じところをシコシコと何度も拭き取ったことで、元のテカテカベタベタ感はかなり減少。そこそこ満足できる仕上がりになった。

まるであしゅら男爵だな！

続いてネチャネチャ病本来の「樹脂塗装が加水分解してネチャネチャしたところ」を順次作業。両名とも、カニを食べてる時みたいに無言で没頭した。

安ド「殿！ 見てください、これ！」



「おおっ！ まるであしゅら男爵だな！」 清水草一

何事かと近寄ると、大貴族号のネチャネチャの本丸、リアアームレスト内部の右半分だけが、見事にキレイになっていた。

オレ「おおっ！ まるであしゅら男爵だな！」

あしゅら男爵とは、『マジンガーZ』に登場する、顔が左右で違う人物のことである。古くてスマン。

大貴族号のネチャネチャ病は大幅に軽くなった。もう触ってベタ付く部分はあんまりないヨ！ というくらいまで。難病が2000円っぽっちで解決するなんてスゴイ！

途中、フロントシート下部のベタベタを除去していたら、見慣れないスイッチを発見した。

なんだこれ？

なんと！ シートのベンチレーションシステムじゃないか！ 隣はシートヒーター、その隣はシートのマッサージシステム！ ついでにシートの自動調整システム（膨張式のバッグによってシートが自然に体のラインに合わせて調整される装置）も！

こんなゴージャスな装備が付いてたのか！ さすが大貴族。

ベンチレーションシステムをオンにしてみたら、確かにシート表面の穴から風が出てきた。マッサージシステムもちゃんと動く。こんなすぐ壊れちゃいそうな装置が健在だなんて信じられん！ うお〜ん、どっちも男鹿半島遠征で使いたかった。無念。

（つづく／隔週金曜日掲載、次回は1月9日金曜日公開予定）