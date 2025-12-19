NHKは19日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の曲目を発表した。2022年以来、3年ぶりに出場するSTARTO ENTERTAINMENT社のKing＆PrinceとSixTONES。King＆Princeは「What We Got 〜奇跡はきみと〜」、SixTONESは「6周年アニバーサリーメドレー」と題して、「Imitation Rain」「バリア」「こっから」を披露する。

2023年9月に旧ジャニーズ事務所が創業者のジャニー喜多川氏の性加害を認めて以降、NHKは同社所属のタレントについて、新たな出場を見合わせていた。24年10月に通常での番組起用を再開していたが、紅白には選出されていなかった。

King＆Princeは3年ぶりの紅白舞台でミッキーの新たなテーマソングとして大きな話題となった「What We Go t〜奇跡はきみと〜」を披露。ミッキーマウスとミニーマウスも一緒にスペシャルステージを届ける。

デビュー6周年のSixTONESは、デビュー曲「Imitation Rain」などヒット曲3曲をメドレーでパフォーマンスする。

◆紅組（五十音順、カッコ内は出場回数）

アイナ・ジ・エンド （初）革命道中 − On The Way

あいみょん （7）ビーナスベルト

ILLIT （2）Almond Chocolate

幾田りら （初）恋風

石川さゆり （48）天城越え

岩崎宏美 （15）聖母マドンナたちのララバイ

AKB48 （13）AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」

aespa （初）Whiplash

CANDY TUNE （初）倍倍FIGHT!

坂本冬美 （37）夜桜お七

郄橋真梨子 （7）桃色吐息

ちゃんみな （初）ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」

天童よしみ （30）あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜

乃木坂46 （11）Same numbers

HANA （初）ROSE

Perfume （17）Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」

ハンバート ハンバート （初）笑ったり転んだり

FRUITS ZIPPER （初）わたしの一番かわいいところ

MISIA （10）MISIAスペシャル

水森かおり （23）大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜

LiSA （4）残酷な夜に輝け

◆白組

&TEAM （初）FIREWORK

ORANGE RANGE （3）イケナイ太陽

King ＆ Prince （6）What We Got 〜奇跡はきみと〜

久保田利伸 （2）紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」

郷ひろみ （38）2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−

サカナクション （2）怪獣・新宝島

純烈 （8）いい湯だな

SixTONES （4）6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」

TUBE （3）紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」

Number_i （2）GOD_i

新浜レオン （2）Fun! Fun! Fun!

Vaundy （3）Tokimeki

back number （2）どうしてもどうしても・水平線

BE:FIRST （4）夢中

福山雅治 （18）クスノキ-500年の風に吹かれて-

布施明 （26）MY WAY

Mrs. GREEN APPLE （3）GOOD DAY

三山ひろし （11）酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜

M!LK （初）イイじゃん

RADWIMPS （3）20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」

◆特別企画

堺正章 ザッツ・エンターテインメント・メドレー

玉置浩二 ファンファーレ

氷川きよし 愛燦燦

星野源 創造