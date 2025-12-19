お年賀に！TOKYOチューリップローズ『迎春』9個入、華やかな新年をお祝い♡

年末年始のお祝いにぴったりなスイーツが登場！TOKYOチューリップローズから、新年を華やかに彩る『チューリップローズ 9個入＜迎春＞』が、12月26日から限定発売されます。紅白のデザインが新年にふさわしく、フラワーボックスに詰め込まれた3つのフレーバーが楽しめます。贅沢な味わいと美しいビジュアルで、2026年のスタートを祝福しましょう♡

紅白の華やかなデザインで新年をお祝い

『チューリップローズ 9個入＜迎春＞』は、紅白を基調とした上品なデザインで新年のご挨拶にもぴったりなスイーツボックスです。

フラワーボックスのように美しく詰め合わせられた3つのフレーバー-バター、チーズ、そして冬季限定のアップルバターキャラメル-それぞれが華やかな香りと味わいを楽しませてくれます。

お正月を祝う贈り物に最適です♪

絶品フレーバーで、特別なお年賀ギフトを

チューリップローズのフレーバーは、どれも贅沢で特別な味わい。

バターは発酵バターの香りが広がるクッキーと塩バターキャラメルの生食感ショコラクリームを使用しています。

チーズはフランス産クリームチーズが香るラングドシャクッキーとチーズショコラクリームを合わせ、アップルバターキャラメルはキャラメル香るアップルのジューシーさが広がります。

どれも見た目にも美しく、年末年始を華やかに演出してくれます。

購入方法と販売店情報、オンラインでも手に入る！

『チューリップローズ 9個入＜迎春＞』は、2025年12月26日から2026年1月初旬まで、限定販売されます。

販売店は西武池袋店、阪急うめだ店、そごう横浜店、羽田空港第2ターミナル店、JR東京駅店など。

オンラインショップでも注文可能で、受注期間は2025年10月28日から開始されています。年末年始限定のため、なくなり次第終了となるので、お早めのチェックをおすすめします。

華やかな新年を彩る、贈り物にも最適なスイーツ

新年を祝う特別なスイーツ、『チューリップローズ 9個入＜迎春＞』は、華やかな紅白デザインで、見るだけで気分が華やかになります。

贅沢なフレーバーが詰まったフラワーボックスは、年末年始のお祝いにぴったり。大切な人へのお年賀としても喜ばれること間違いなしです♡

2026年を迎えるにふさわしい、美しいスイーツを手に入れて、新しい年を華やかにスタートしましょう♪