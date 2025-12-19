横澤夏子、5歳長女の愛らしい帰宅姿を公開 「躍動感スゴい!!」「可愛い過ぎ」「毎日が楽しそう」
お笑いタレントの横澤夏子（35）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。保育園から帰宅する長女（5）の愛らしい姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「可愛い過ぎ」横澤夏子が公開した、躍動感あふれる5歳長女の愛らしい帰宅姿
横澤は「保育園でピカチュウのお面作ってきた長女。夕方5時の帰り道はもう真っ暗で、開いてる穴から見える黒目がとても怖い」とつづり、ピカチュウのお面をつけた長女が歩く様子を投稿。少しブレた写真からは、元気いっぱいに動く躍動感が伝わり、日常の一コマを切り取ったような内容となっていた。
ほほ笑ましい長女の姿に、コメント欄には、「毎日が楽しそう」「ピカチュウの手作りお面 可愛いの〜」「上手」「可愛い過ぎ すれ違いたかったぁー」「写真の躍動感スゴい!!必殺技出しそう」「顔隠れてるけどママにそっくりなのが伝わります」「世界に1つだけの、素敵な超レアポケモンです」といった声が寄せられ、かわいらしさやほほ笑ましい親子の日常に多くの反響が集まっている。
横澤は、2017年に一般男性と結婚。20年2月に長女、21年10月に次女（4）、23年6月に三女（2）を出産した。
