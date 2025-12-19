ダンサーで女優の菅原小春（33）が19日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。自身のダンス映像に思わず“謝罪”する場面があった。

2022年に上演された舞台「千と千尋の神隠し」では、物語のキーキャラクターとなるカオナシを演じ、自身もジブリファンという菅原。24年には同局の番組企画で、ジブリのテーマパークを舞台にパフォーマンスを披露。当時「ハウルの動く城」のテーマ曲に自身が振付した、圧巻のダンス映像が紹介された。

しかしVTRが終わると、眉間にしわを寄せた菅原の表情がドアップに。思わず苦笑いする菅原だったが、スタジオ陣は爆笑。「博多華丸・大吉」博多大吉が「凄い…“まだできたぞ”みたいなことですか？」と聞くと、菅原は「すいませーん！」と大声で謝罪。「あともう20年ぐらいほしいです、すいませーん」とのけぞった。

そして「急なんですもん、いやもう、そんなん申し訳ないです。もうヤダ〜」と動揺を隠せない菅原に、大吉は「我々に言わせれば凄い映像でしたけども」とフォロー。その後、菅原を10代から知るというダンサーで振付師の川本アレクサンダーが、菅原のダンス映像について解説した。

川本は「やっぱり小春のダンスは世界を見せてくれる」と絶賛。「ただただ踊ってるんじゃなくて、風景と同調してる。だってもうジブリのキャラクターみたいですもん」といい、「小春ってもう、“きょう、この命が絶えてもいい”と思って暮らしてるんですって。朝イチから最後の最後まで全力で生きて生きて、いろんなことがある。素敵なことも、嫌なことも、お酒も飲んで、食べて。小春の人生を表現している」と語った。

これを受けて、鈴木奈穂子アナウンサーが「1日で燃え尽きていいと思ってる？」と聞くと、菅原は「そうです、それです」と即答しながらも「いやでもホントこれ、ごめんなさい、ちゃんと練習します」と再び動揺。「オーケストラの方に申し訳ない」と謝りつつ、「2週間もなかったので、いや〜もう〜」と釈明も。鈴木アナが「でもジブリ大好きなんですよね」と確認すると、菅原は「大好きとかも言いたくないです、尊敬です」と我に返っていた。