食べ歩き派必見!1周年を迎えた熱海ヨーグルト発酵所【冬の熱海旅】

スイーツ天国と化した熱海の街で、食べ歩きスイーツの新定番として注目を集める｢熱海ヨーグルト発酵所｣。1周年を迎えた今、写真を撮りたくなるかわいさと、ひと口でとりこになる濃厚な味わいが話題です。地元の牛乳を工房で丁寧に発酵させ、地場素材と掛け合わせたこだわりのヨーグルトを提供。冬の熱海旅の思い出を、ちょっと特別にしてくれる“寄り道グルメ”です。1周年を記念したイベントも企画されていますよ！

熱海の地で生まれたヨーグルトをご存じですか？





ヨーグルトの要といえば、やっぱり牛乳。熱海ヨーグルト発酵所では静岡県東部産の生乳のみを使った、丹那牛乳を使用しています。片道2時間以内の酪農家から集乳される鮮度の高さが自慢。そこに南伊豆産の伊豆アロエや、温暖な気候で育った静岡みかんなどの地元素材を掛け合わせ、熱海駅前の店舗兼工房でひとつひとつ手作り。ここでしか味わえない、特別なヨーグルトスイーツとして提供しています。

1周年記念イベントが冬休みに開催決定!



冬休み、熱海旅行を予定されている方も多いのでは!?1周年記念イベントが12/20(土)～1/4(日)で開催が決定し、熱海ヨーグルト発酵所の公式Instagramで発表され注目を集めています。

【その1】金色のリボン×Anniversaryのよっぴー

季節ごとにデザインがリニューアルしてきた熱海ヨーグルト発酵所の｢よっぴー｣が、1周年限定デザインで登場します。のめるヨーグルトやフレッシュよーグルグルト、グリークヨーグルトに付いてきます。写真映えするだけでなく、ブックマーカーやキーホルダーとしてリユースできちゃいます。

※写真は、のめるヨーグルト 静岡みかん

【その2】人気メニュー!のめる熱海ヨーグルト いちごが1周年ver.に!

お値段そのままにパワーアップ!旬を迎えるいちごをぜいたくにトッピングして提供してくれます。紅白でおめでたいカラーがお正月にもピッタリです。

【その3】3,000円(税込)以上のお買い物で、1周年記念缶バッジをプレゼント

熱海旅行のお土産を購入してぜひ特別な缶バッジを手に入れてください。筆者もこれはかなりほしいです!

【その4】おすすめセット購入で1周年記念アクリルキーホルダーをプレゼント

おすすめセットはおうちでも楽しめるパック入りヨーグルト。プレーン×2、甘みつき×2、みかん、アロエ…さまざまな味をゆったりと楽しめるセットです。おうち型BOXにセットされ、保冷剤付きで保冷バッグに入れてくれるのも嬉しいポイントです。

冬の熱海旅の思い出を熱海ヨーグルト発酵所で

1周年の感謝を込めた、特別な2週間がまもなくスタート!

1周年を迎え、ますます注目が集まる熱海ヨーグルト発酵所。今だけの企画や限定メニューにも期待が高まります。冬の熱海を訪れたらぜひ立ち寄りたい1軒です。

【店舗詳細】

熱海ヨーグルト発酵所

静岡県熱海市田原本町7-3

0557-48-6625

10:00～18:00