ガールズグループ「KISS OF LIFE（キスオブライフ）」が10日から16日まで、福岡、大阪、東京で開いた日本デビューツアー「Lucky Day」を韓国メディアが詳報した。

今回のツアーは先月、初のミニアルバム「TOKYO MISSION START」で正式に日本デビューし、その記念ツアー公演で、新曲「Lucky」「Shhh（JP Ver．）「Midas Touch」「Bad News」「Igloo」「Sticky（JP Ver．）」Lips Hips Kiss」などの代表曲を披露した。

韓国メディアのマイデーリーは19日「藤井風の『満ちてゆく』で観客を魅了するなど、日本ファンのための特別舞台も披露した。Vaundyの『東京フラッシュ』など、メンバー全員が、ソロ舞台を通じて自分だけの魅力を発散した」と報じた。

日本デビューツアーを成功させたKISS OF LIFEは、所属事務所を通じ「日本KISSY（キッシー、ファンの総称）たちの応援のおかげで『Lucky』活動に続き、今回のデビューツアー公演までうまく終えることができた。今後も良い音楽と舞台を通じてKISSYたちが誇らしく思うように努力します」とコメントした。