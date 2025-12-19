約350万円！

日産のアメリカ法人は2025年11月10日、6年ぶりのフルモデルチェンジを遂げた新型4ドアセダン「セントラ」の価格を2万2600ドル（約350万円）からと発表しました。

セントラは、かつて日本で中核モデルだった「サニー」を源流に持つモデルで、1982年に北米でデビューしました。以降、世界戦略車として進化を重ね、シリーズ累計販売台数は650万台を超えます。北米市場では長年にわたり安定した支持を獲得してきました。

【画像】超カッコいい！ 日産“新型”「4ドアセダン」を画像で見る（77枚）

今回発表された新型は9代目にあたります。エクステリアは日産の最新デザイン言語を取り入れ、フロントには存在感を強めたVモーショングリルを採用。薄型のLEDヘッドランプやシャープなボディラインと組み合わせることで、モダンな雰囲気に仕上げています。

ボディサイズは全長183.3in（4655mm）×全幅71.5in（1816mm）×全高57.1in（1450mm）、ホイールベース106.5in（2705mm）。従来型とほぼ同じサイズ感で、アメリカ市場では取り回しやすいコンパクトサイズに位置づけられています。

インテリアは開放感と上質感の両立を図り、メータークラスターとセンターインフォテインメントディスプレイを横一線にレイアウトした12.3インチ一体型を採用。視線移動を抑え、情報の読み取りやすさと操作性を高めています。

装備の違いによるグレードは4種類。エントリーの「S」、装備を充実させた「SV」、スポーティな「SR」、最上級の「SL」です。SRは、フロントマスクの大半をブラックにすることで、精悍さを強めています。

ボディカラーは全11色。鮮やかなレッドやブルーといった目立つカラーに加え、ピラーやルーフ部をブラックで引き締めたツートーン仕様も設定し、若年層から幅広いユーザー層の好みに応える構成としています。

価格はSが2万2600ドル（約350万円）、SVが2万3370ドル（約365万円）、SRが2万5000ドル（約385万円）、SLが2万7990ドル（約430万円）。価格競争力を持たせることで、引き続きセダン市場での存在感強化を図る構えです。