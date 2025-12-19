”発火しない”リチウムイオン電池 常識破りの“スライム電池”とは
12月13日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】”発火しない”リチウムイオン電池 常識破りの“スライム電池”とは
リチウムイオン電池の発火事故が相次いでいる今、スライムを電解質に使うことで発火しない、世界初のリチウムイオン電池「スライム電池」が開発されていた。
発火しないことで、普通の部屋の中でも低コストで製造できるうえ、これまで火災の危険があることで使用できなかった場所での活躍が期待されているという。
その新たな電池を開発する東京科学大学の白鳥洋介特任教授に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、大浜平太郎（テレビ東京報道局解説委員）
開拓者：東京科学大学 白鳥洋介 特任教授
ナレーター：谷田歩（俳優）
12月20日（土）は、「水に溶ける“スライム電池”」を放送。
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】”発火しない”リチウムイオン電池 常識破りの“スライム電池”とは
リチウムイオン電池の発火事故が相次いでいる今、スライムを電解質に使うことで発火しない、世界初のリチウムイオン電池「スライム電池」が開発されていた。
発火しないことで、普通の部屋の中でも低コストで製造できるうえ、これまで火災の危険があることで使用できなかった場所での活躍が期待されているという。
その新たな電池を開発する東京科学大学の白鳥洋介特任教授に、作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、大浜平太郎（テレビ東京報道局解説委員）
開拓者：東京科学大学 白鳥洋介 特任教授
ナレーター：谷田歩（俳優）
12月20日（土）は、「水に溶ける“スライム電池”」を放送。