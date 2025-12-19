【取材後 約5年で驚愕の変化】恋に破れた49歳…激セマ一軒家に住む理由：家、ついて行ってイイですか？
12月14日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、群馬のアンテナショップで出会ったかずみさん(49)の家について行きました。
群馬のアンテナショップで買い物をしていた女性を発見！ かずみさんは群馬出身で、この日のお目当ては「焼きまんじゅう」。
「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「いいですよ！」と快諾してくれました。「家は7坪しかなくて狭小住宅」とのこと。
お家の外観はコンパクトでスタイリッシュ！ インターホンを鳴らすと「本当に来たんですね！」と半信半疑だった様子(笑)。「家が欲しくて。小さい土地だったんですけど、全財産はたいて買いました。ずっと独身でございます。49歳ですけど…」。
3帖の和室はご両親の万が一の時を考えて、寝床としてつくったそう。襖もライトもお洒落で、まるで旅館のよう！
リビングには、伸縮可能で便利なテーブルが。「必要なものが手に届く、一歩も動かない生活がしたかったから、小さい家でいいと心に決めた」。
棚には突起物がなく、ケガをしないような工夫も！
ここで「弊社の本」と、勤務している昭文社のガイドブックを見せてくれました。
お給料は30万円ほどで、「貯金命！」と宣言します。
ベッドとトイレの間には仕切りがなく、「今のトイレはすぐ臭いを消してくれるから、全然問題ない」そう。ものすごい開放感！
「家を建てて良かったと思います。男より家！ 変な男に貢いでみんな持っていかれるより、自分のお金は自分で使い切った方がいい。合言葉は『男作らず家造る』」と言い切るかずみさん。
実はかずみさんには、学生時代に片想いしていた相手が、超イケメンの遊び人だったという苦い思い出が。卒業アルバムを見ると、確かにイケメンです！
「彼は全然振り向いてくれなくて、私が男性不信になったのは、あいつのせい！」。
大学の卒業式で記念写真を撮ってもらうと、彼は「じゃあ、女が待ってるから！」と言って去っていったそう。「私を弄びやがって…みたいな。（卒業から）25年間、怨念のように恨んでいた人」と感情を露わにします。
普通に恋愛をして楽しい時期もありましたが、かずみさんが家を建てたのは、1人で生きていく覚悟の表れ。散歩＆土地オタクで、2〜3年、散歩をしながら土地を探したと話します。
「（住んだら）最高！ 夢に描いていた自分の城。こんな人生になるとは思わなかったけど、あいつのせいで自分の仕事に誇りが持てて、人生楽しむことができて、『いつかぎゃふんと言わせてやろう』と。遅すぎる春みたいな感じ」と、最後はステキな笑顔に！
この取材から4年9カ月後、かずみさんのお家を再び訪ねると…なんと玄関先に男性の靴が！ そこには誰も予想しない、衝撃の展開が待ち受けていました！
