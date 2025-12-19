難関私大に約100人合格！文武両道の中高一貫校「日本大学第三中学校・高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……日本大学第三中学校・高等学校】
▼東京都町田市にある中高一貫の私立共学校
▼全校生徒数1889人
▼25年春の大学合格実績は、国公立11人、GMARCH93人など
▼図書室の蔵書数は3万冊
▼東京ドーム3個分の広大な敷地
▼ICT導入！iPadが生徒全員に貸与
▼「防災」「心理学」「スポーツ」様々なゼミで興味を見つける
＜校則改革に向けて奔走！生徒会長の挑戦＞
▼校則改革に向けてまずアンケートを実施！校内放送で呼びかけるも・・・？
