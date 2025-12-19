東京ばな奈「ちいかわバナナプリンケーキ」のオンライン販売が決定！ 12．22から期間限定で
ナガノが描くX発マンガ『ちいかわ』と「東京ばな奈」がコラボレーションした「ちいかわバナナプリンケーキ」が、12月22日（月）〜2026年1月8日（木）頃までの期間限定で、公式オンラインショップ「パクとモグ」にて販売されることが決定した。
【写真】全国通販うれしい〜！ 「ちいかわバナナプリンケーキ」詳細
■新デザインが仲間入り
「ちいかわバナナプリンケーキ」は、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキに、フルーティな味わいのバナナプリンカスタードとほろ苦いキャラメルクリームを詰め込んだ人気の東京土産。「東京ばな奈」らしさあふれる“むちゃうま”なケーキが、全国で楽しめるようになる。
ラインナップは、4個入と8個入の2種類。絵柄は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎに加え、9月のリニューアルで追加されたくりまんじゅう、モモンガ、ラッコが登場。ちいかわたちの愛くるしさを表現したデザインはランダムとなっており、どの絵柄が入っているかは開けてからのお楽しみだ。
また、「東京ばな奈」のスポンジ生地のようなふわふわなタッチで描かれたパッケージや紙手提げのほか、8個入には限定デザインのオリジナルステッカーをランダムで封入。
なお、本商品のオンライン受付は、12月22日（月）10時00分より公式オンラインショップ「パクとモグ」、「パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店」、「パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店」で開始予定。
