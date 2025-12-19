¥Õ¥¸Âà¼Ò¤«¤é3Ç¯¡Ä¡Ö¤ªÂæ¾ì¥ï¥ó¥¬¥óÌ¼¡×¥»¥ó¥¿¡¼Ì³¤á¤¿±ÊÈø°¡»Ò¤¬32ºÐÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¸µµ¤¤Ê¤ª»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ°Â¿´¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡Ö²Æ¤Ë»£¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î±ÊÈø°¡»Ò(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö12·î7Æü¤Ç32ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡Ö²Æ¤Ë»£¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¹â»³¤È¸«¤é¤ì¤ë´ä¾ì¤Ç°¦¸¤¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¹ø¤ò²¼¤í¤·¡¢¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿»þ´Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁªÂò¤òÀÅ¤«¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×¡¹¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ê¤ª»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ°Â¿´¤Ç¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö½÷¿À¡¡ÎÉ¤°ìÇ¯¤ò¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±ÊÈø¥¢¥Ê¤Ï2016Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢½÷À¥¢¥Ê18¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤ªÂæ¾ì¥ï¥ó¥¬¥óÌ¼¡Æ18¡×¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£22Ç¯10·î¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¡£