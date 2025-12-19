【紅白】LiSA『鬼滅の刃』特別映像とともに「残酷な夜に輝け」披露 曲目発表
NHKは19日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の曲目を発表した。出場歌手のLiSAは、今年の大ヒット映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌「残酷な夜に輝け」を披露し、紅白のステージだけの『鬼滅の刃』スペシャル映像とともにお届けされる。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
ゲスト審査員は、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の高石あかり（高＝はしごだか）、俳優の仲野太賀、声優の野沢雅子、俳優の松嶋菜々子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆となった。
■出場歌手の曲目一覧（カッコ内は出場回数）
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）／「革命道中 ー On The Way」
あいみょん（7）／「ビーナスベルト」
ILLIT（2）／「Almond Chocolate」
幾田りら（初）／「恋風」
石川さゆり（48）／「天城越え」
岩崎宏美（15）／「聖母たちのララバイ」
AKB48（13）／AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」
aespa（初）／「Whiplash」
CANDY TUNE（初）／「倍倍FIGHT!」
坂本冬美（37）／「夜桜お七」
高橋真梨子（7）※高ははしごだか／「桃色吐息」
ちゃんみな（初）／ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」
天童よしみ（30）／「あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜」
乃木坂46（11）／「Same numbers」
HANA（初）／「ROSE」
Perfume（17）／Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」
ハンバート ハンバート（初）／「笑ったり転んだり」
FRUITS ZIPPER（初）／「わたしの一番かわいいところ」
MISIA（10）／「MISIAスペシャル」
水森かおり（23)／「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」
LiSA（4）／「残酷な夜に輝け」
【白組】
&TEAM（初）／「FIREWORK」
ORANGE RANGE（3）／「イケナイ太陽」
King ＆ Prince（6）／「What We Got 〜奇跡はきみと〜」
久保田利伸（2）／紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」
郷ひろみ（38）／「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」
サカナクション（2）／「怪獣・新宝島」
純烈（8）／「いい湯だな」
SixTONES（4）／6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」
TUBE（3）／紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」
Number_i（2）／「GOD_i」
新浜レオン（2）／「Fun! Fun! Fun!」
Vaundy（3）／「Tokimeki」
back number（2）／「どうしてもどうしても・水平線」
BE:FIRST（4）／「夢中」
福山雅治（18）／「クスノキ-500年の風に吹かれて-」
布施明（26）／「MY WAY」
Mrs. GREEN APPLE（3）／「GOOD DAY」
三山ひろし（11）／「酒灯り〜第９回 けん玉世界記録への道〜」
M!LK（初）／「イイじゃん」
RADWIMPS（3）／20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」
【特別企画】
堺正章／「ザッツ・エンターテインメント・メドレー」
玉置浩二／「ファンファーレ」
氷川きよし／「愛燦燦」
星野源／「創造」
