元阪神・関本賢太郎、２日前に愛車とお別れ→新たな相棒は“高級SUV”「かっちょええです」 元チームメイト「シートにサイン書きに行きますね」
プロ野球の阪神タイガースで活躍し、現在は野球解説者でタレントの関本賢太郎（47）が18日、自身のインスタグラムを更新。新たな愛車を公開した。
【写真】「かっちょええです」「ピカピカ」新たな“愛車”と2ショットの関本賢太郎
2日前の投稿で「3年ちょっと色々なところに連れて行ってくれたディフェンダーくんが旅立って行きました」と前の愛車との“お別れ”を報告していた関本。この日の投稿では「新たな相棒は2代目ディフェンダー ゴルフ スノーボード キャンプには最強のパートナー」とつづり、新たな愛車の横でポーズを決めるショットに加え、ピカピカのエクステリアとシートの写真をそれぞれアップ。
「車はコーティングが命という事で」と万全な汚れ対策についても伝え、「また新たなディフェンダーライフが楽しみになってきましたー！」とうれしそうにつづって締めくくった。
この投稿に元チームメイトの藤田太陽氏（46）からは「シートにサイン書きに行きますね」と、吉田浩氏（54）からは「関らしい名前の車やね」とユニークなコメントが寄せられたほか、ファンからは「ディフェンダー売却から〜の新型ディフェンダーですか!!」「関本さんも車も最高」「かっちょええです」「カッコ良すぎます!!!似合ってます」「ピカピカ」などの声が寄せられている。
