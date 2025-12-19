NHKは19日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の曲目を発表した。「復活組」はそれぞれ往年のヒット曲を披露する。

今年デビュー40周年を迎えた久保田利伸は35年ぶりの出場。「紅白スペシャルメドレー」と題して、「1,2,Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONGS」をメドレー披露する。

同じくデビュー40周年のロックバンド「TUBE」は27年ぶりの紅白となる。「夏の王様メドレー」と題して、「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」を歌唱予定。お笑いコンビ「アルコ＆ピース」、とにかく明るい安村、出場歌手のパフォーマンスに参加し、紅白の舞台を夏のお祭り騒ぎにする。

37年ぶりに出場の岩崎宏美は名曲「聖母たちのララバイ」を歌う。

「平成あるある」で再ブームを巻き起こしたバンド「ORANGE RANGE」は19年ぶりの出場で「イケナイ太陽」を披露する。

堺正章は放送100年紅白特別企画に出演する。1999年以来26年ぶりに紅白のステージで「ザッツ・エンターテインメント・メドレー」を披露する。NHKは「堺正章が披露するのは、さらば恋人（堺正章）〜バン・バン・バン（ザ・スパイダース）〜モンキー・マジック（ゴダイゴ）〜プンスカピン！（堺正章 & Rockon Social Club）という、放送100年、そして自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々をRockon Socia lClubと共にメドレーでお送りします！大みそかの夜を盛り上げる華々しいステージ、ご期待ください！」とアピールした。

◆紅組（五十音順、カッコ内は出場回数）

アイナ・ジ・エンド （初）革命道中 − On The Way

あいみょん （7）ビーナスベルト

ILLIT （2）Almond Chocolate

幾田りら （初）恋風

石川さゆり （48）天城越え

岩崎宏美 （15）聖母マドンナたちのララバイ

AKB48 （13）AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」

aespa （初）Whiplash

CANDY TUNE （初）倍倍FIGHT!

坂本冬美 （37）夜桜お七

郄橋真梨子 （7）桃色吐息

ちゃんみな （初）ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」

天童よしみ （30）あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜

乃木坂46 （11）Same numbers

HANA （初）ROSE

Perfume （17）Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」

ハンバート ハンバート （初）笑ったり転んだり

FRUITS ZIPPER （初）わたしの一番かわいいところ

MISIA （10）MISIAスペシャル

水森かおり （23）大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜

LiSA （4）残酷な夜に輝け

◆白組

&TEAM （初）FIREWORK

ORANGE RANGE （3）イケナイ太陽

King ＆ Prince （6）What We Got 〜奇跡はきみと〜

久保田利伸 （2）紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」

郷ひろみ （38）2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−

サカナクション （2）怪獣・新宝島

純烈 （8）いい湯だな

SixTONES （4）6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」

TUBE （3）紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」

Number_i （2）GOD_i

新浜レオン （2）Fun! Fun! Fun!

Vaundy （3）Tokimeki

back number （2）どうしてもどうしても・水平線

BE:FIRST （4）夢中

福山雅治 （18）クスノキ-500年の風に吹かれて-

布施明 （26）MY WAY

Mrs. GREEN APPLE （3）GOOD DAY

三山ひろし （11）酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜

M!LK （初）イイじゃん

RADWIMPS （3）20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」

◆特別企画

堺正章 ザッツ・エンターテインメント・メドレー

玉置浩二 ファンファーレ

氷川きよし 愛燦燦

星野源 創造