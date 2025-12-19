被災者の数が膨大になることが懸念される首都直下地震。政府は被害想定を更新しました。最悪の場合の死者は1万8000人、経済被害は83兆円にのぼるとされます。どんな被害が懸念されるのか。自らの命を守るために重要なこととは。

■政府の被害想定12年ぶり更新

今後30年以内におよそ70％の確率で発生するともいわれる首都直下地震。19日、12年ぶりにその被害想定が更新されました。

被害が最も大きくなるのは、都心南部で地震が発生するケースで、死者は1万8000人にのぼるとしています。このうち、およそ7割にあたる1万2000人が地震火災による死者です。

この10年ほどで、耐震化や火災の対策がある程度は進んだことから、死者数は、前回の想定（2013年）の2万3000人と比べると5000人減少しています。一方、政府が2015年の基本計画で掲げた「10年で死者を半減させる」目標には届きませんでした。

さらに、最大のケースで、

▼経済被害 計83兆円

▼全壊・焼失棟数 40万棟

▼避難者数 480万人

にのぼるとしています。

■副題として打ち出した「自分ごと化」

今回の被害想定では、副題として「私たちみんなが『自分ごと』として捉え、共に立ち向かう」ことを打ち出しました。

この背景にあるのは、首都直下地震の“ある特徴”です。

およそ3700万人が生活する東京圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）。ここで地震が発生した場合、被害にあう人や建物の数が極めて多くなります。さらに、被災対応をする首都中枢機能も被害を受け、消防などの手が回らなくなることが想定されます。

■懸念される関連死 緊急でなければ「在宅避難」を

大きな課題のひとつが「災害関連死」です。

能登半島地震や熊本地震では、避難生活中に病気が悪化することなどによって死亡する災害関連死が、揺れの直接の死者の数を上回りました。首都直下地震では、膨大な数の住民が避難所に集中して定員を大幅に超えることが想定され、生活環境の悪化が懸念されます。

こうしたことから、今回から新たに「災害関連死」の推計も盛り込まれました。

その数は発災状況により大きく変わるとした上で、

▼1万6000人から4万1000人

にのぼるとしています。

内閣府の担当者は「避難所が人であふれると通常の生活ができなくなる。避難所に行く人が増えれば増えるほど、災害関連死のリスクが上がる」と話します。

このため報告書では「至急の支援を要しない場合には在宅避難を推奨する」としています。その上で、在宅避難ができるよう、「最低3日、推奨1週間分」の水と食料の備蓄を行うことが必要としました。

■停電が続く可能性も…

さらに、10年前に被害想定を作った時と大きく異なるのが、「電力への依存度」。東京湾沿岸に集中する火力発電所が被災した場合、1か月程度は停止するおそれがあります。

停電軒数は、最大で

▼1600万棟

に及ぶとしました。

首都圏の電力需要の大半をまかなえなくなり、首都圏全体が計画停電などの対象となることが予想されます。

インフラを支える電力が使えなくなることで、基地局も影響を受け、スマホなどが使えなくなるおそれもあります。

■大切なのは個人や企業の対策

報告書では「自分ごと化」の重要性を強調した上で、個人や企業できる対策を進めるよう呼びかけています。

仮に耐震化率が100％まで進んだ場合、全壊する建物の数は、現状から87％減らせるとしています。

また、死者の7割をしめる火災で、懸念されるのが「通電火災」です。

電気関係の出火の防止のため、揺れで止まる「感震ブレーカー」などの設置率が100％進んだ場合、焼失する建物の数は、現状より72％減らせるとしました。

備蓄の見直し、家具の固定など、すぐにできる対策を行うことが命を守ることに繋がります。