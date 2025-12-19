実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が19日、自身のSNSを更新。文部科学省が18日に教員不足の解消に向け、教員免許を取得するために必要な大学の単位数を削減する案を中教審作業部会に示したことに言及した。

削減された分は、学生が身に付けたいと思う専門的な科目に充てる。教員養成系の大学や学部以外でも免許を取得しやすい環境を整備し、多様な専門性を持つ教員の育成を図る。2027年の国会での教育職員免許法改正を目指す

。

現行制度では、小中高校の1種免許取得には教科や教職に関する科目として59単位以上が必要。見直し案では、この部分を精選して小学校は少なくとも35単位、中学校は31単位、高校は29単位に減らす方向で検討している。専門的な科目は別途20単位程度を想定し、共通で学ぶ科目と専門的な科目を合わせても従来より少なくする。

ひろゆき氏は「教員のなり手確保へ 免許取得に必要な単位数 最大5割削減方針」と題された記事を引用し「教員の成り手が少ないのは、残業代が出ない『定額・働かせ放題』の給与体制の割安感と、モンペクレーマーの負担でしょ」と指摘。

そのうえで「優秀な教員が逃げるからと言って、程度の低い粗製濫造教員にするのは、日本の教育レベルが低下するので悪手。人口が減り、教育レベルが下がる国の経済成長率が下がるのは必然」と自身の見解をつづった。

文科省によると、都道府県や政令指定都市の教育委員会が23年度に実施した公立学校の採用試験の倍率は、小学校2・2倍、中学校4・0倍、高校4・3倍と、いずれも過去最低だった。