先行披露イベントに登壇した（左から）豊田章男トヨタ自動車会長、山口智子プロデューサー、シグリッド・ベルカ駐日オーストリア大使、山中竹春横浜市長、都倉俊一文化庁長官＝１８日、山下ふ頭（木田 亜紀彦写す）

横浜港・山下ふ頭（横浜市中区）に２０日オープンするトヨタグループ主催の体験型アート施設「ＴＨＥ ＭＯＶＥＵＭ ＹＯＫＯＨＡＭＡ（ザ・ムービアム ヨコハマ）」で１８日、関係者や報道陣を招いた先行披露イベントが開かれた。

貿易貨物の保管や荷役作業を行った４号上屋の１８００平方メートルの巨大な空間に映像を音とともに投影し、没入型の芸術体験ができる。

オープニングでは１９世紀末ウィーンの画家グスタフ・クリムトとエゴン・シーレの作品を扱った「美の黄金時代」と、世界の音楽文化を映像に収めた「ＬＩＳＴＥＮ．」の作品が展示される。

イベントで「ＬＩＳＴＥＮ．」のプロデューサーを務めた俳優の山口智子さんは、世界各国を旅して集めた展示について「垣根や境を取り払い、地球の鮮やかなバリエーションと色彩を体感してほしい」と紹介した。トヨタグループ代表の豊田章男トヨタ自動車会長は「音楽と映像の没入感を体験いただき、感じてほしい」と述べ、多くの来場を呼びかけた。

シグリッド・ベルカ駐日オーストリア大使、都倉俊一文化庁長官、山中竹春横浜市長も登壇した。