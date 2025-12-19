【「プロジェクトRX」公式ティザートレーラー】 12月19日 公開

IO DIVISIONは、動画「【プロジェクトRX】公式ティザートレーラー」を12月19日に公開した。

【【プロジェクトRX】 公式ティザートレーラー】

「プロジェクトRX」はネクソンゲームズの開発スタジオ・IO DIVISIONの新作タイトル。ネクソンゲームズは「ブルーアーカイブ」などを手掛けており、本作についてはかねてよりビジュアルなどが公開されていたものの、どのようなゲームになるのかは不明となっていたが、今回ネクソンゲームズの公式YouTubeチャンネルにてゲーム映像が初公開された。

映像はキャラクターたちがノートPCで作業をしていたり、ベンチに座って飲み物を飲んだり、和室で読書をする姿などまったりしたシーンとなっており、こちらに向かって手を振る姿も確認できる。概要欄ではキャラクターとの交流が楽しめることが明かされ、ゆったりとしたゲームプレイ要素が用意されているようだ。また、トレーラーの終盤には武器のようなものを構える姿も確認でき、バトル要素も存在するのかもしれない。

11月下旬にIO DIVISIONの公式Xがオープンし、日本語でのポストを投稿するなど、様々な発信を行なってきたが、新作タイトルの情報が告知される形となった。あわせてインタビュー動画も公開されており、こちらでは「ブルーアーカイブ」に携わるキム・ヨンハ氏らが本作に関する内容を語っている。ゲームの正式な配信日などは未定で、詳細は追って公開される。

【ネクソンゲームズ IO本部 EPISODE 3 「プロジェクトRX」ティザー初公開】