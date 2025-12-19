きょうは晴れる所が多く、この時期としては過ごしやすい陽気になるでしょう。

【写真を見る】東海地方 週末は広く雨予想 きょうの予想最高気温は名古屋･岐阜で15℃ 過ごしやすい陽気に 愛知･岐阜･三重の天気予報（12/19 昼）

正午前の名古屋市内です。雲は出ていますが、朝から日差しがよく届いています。気温は11.9℃で、風は穏やかです。

きょうは午後も晴れる所が多いものの、夕方ごろから次第に雲が広がるでしょう。夜は三重県南部を中心に雨の降る所がありそうです。空模様の変化にお気をつけください。



最高気温は名古屋や岐阜で15℃、高山や津では11℃の予想です。愛知県や岐阜県では11月下旬並みの気温になる所が多いでしょう。

週末の天気は？

【週間予報】

あす土曜日やあさって日曜日は、広く雨が降るでしょう。上空に暖かい空気が流れ込み、雨でも気温は平年より5℃ほど高くなる予想です。



来週月曜日や火曜日は、各地で日差しが戻るでしょう。水曜日から木曜日にかけては、再び雨が降る見込みです。



天気や気温の変化で体調を崩さないよう、お気をつけください。