片桐仁、妻が“ヘアマフラー”した斬新ショット披露「ナイスな発明」「仲良しなの伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/12/19】俳優の片桐仁が12月18日、自身のInstagramを更新。妻の斬新な行動を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「新空港占拠」出演俳優「ナイスな発明」妻顔出しの斬新ショット公開
片桐は「妻が、犬の散歩にマフラーを忘れたので、発明『ヘアマフラー』」とつづり、写真を投稿。妻・友紀さんがグレーのパーカーに黄色いアウターを合わせ、ロングヘアを首に巻き付けマフラーのようにしたショットを披露している。ヘアマフラーは「＃暖かいらしい」とハッシュタグ付きでも感想を記していた。
この投稿に「最高の夫婦」「ナイスな発明」「仲良しなの伝わる」「素晴らしい」「憧れの2人」などとコメントが集まっている。
片桐は2003年に結婚。2004年7月に第1子、2011年3月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「新空港占拠」出演俳優「ナイスな発明」妻顔出しの斬新ショット公開
◆片桐仁、妻の機転を公開
片桐は「妻が、犬の散歩にマフラーを忘れたので、発明『ヘアマフラー』」とつづり、写真を投稿。妻・友紀さんがグレーのパーカーに黄色いアウターを合わせ、ロングヘアを首に巻き付けマフラーのようにしたショットを披露している。ヘアマフラーは「＃暖かいらしい」とハッシュタグ付きでも感想を記していた。
◆片桐仁の投稿に反響
この投稿に「最高の夫婦」「ナイスな発明」「仲良しなの伝わる」「素晴らしい」「憧れの2人」などとコメントが集まっている。
片桐は2003年に結婚。2004年7月に第1子、2011年3月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】