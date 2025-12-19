岡田准一主演「イクサガミ」シーズン2制作決定 キャスト9人＆監督のコメント公開
【モデルプレス＝2025/12/19】俳優の岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixシリーズ「イクサガミ」のシーズン2の制作が決定。キャスト・スタッフからのコメントと発表映像が公開された。
【写真】「イクサガミ」岡田准一＆伊藤英明の白熱シーン
また、世界的な賞レースのひとつであり“アカデミー賞の前哨戦”としても知られる北米の映画批評家賞、Critics Choice Awards（放送映画批評家協会賞）の「Best Foreign Language Series」部門に、日本作品として初めてノミネートされ、世界各地の視聴者・メディア・批評家から熱い支持を集め、日本発オリジナル作品として異例の広がりを見せている。
◆Netflix「イクサガミ」シーズン2制作決定
本作は配信開始直後から国内外で爆発的な反響を巻き起こし、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で堂々の1位を獲得。さらに世界88の国と地域で週間TOP10入りを達成。日本国内でも配信初週より週間TOP10で4週連続1位を記録するなど、その熱狂ぶりを証明している。命がけのバトルロワイヤル「蠱毒」と、戦いに身を投じる個性際立つキャラクターたち。ボルテージが高まり続ける物語に一気見する視聴者が続出し、SNS上では早くも続編を熱望する声が溢れる中、シーズン2の制作が決定した。
主演・プロデューサー・アクションプランナーの三役を兼ねた岡田、本作の監督を務めた藤井道人監督を筆頭とした、日本が誇るオールスターキャスト・スタッフ陣による、新たな時代劇への挑戦が世界に届くことを証明し、シーズン2制作というまた新たな挑戦へと繋がった。
◆岡田准一、喜び語る「僕も覚悟を決めました」
この制作決定を受け、キャスト・スタッフからも、本作が世界中で愛されていることへの喜びと、シーズン2への意気込みのコメントが到着。主演・嵯峨愁二郎役を演じる岡田は「『イクサガミ』が世界の多くの方に届き、続編が決まりました。僕も覚悟を決めました。またこの世界で暴れられ、制作チームと再び戦えることを嬉しく思います。よりエネルギッシュな活劇を目指して挑みます。我こそはという方もぜひ仲間に。シーズン2を楽しみにお待ちください」と喜びをコメント。
藤井監督は「『イクサガミ』が世界の方々に届いてくださったことに、まずは安堵しております。本当にありがとうございます。そして、シーズン2制作決定も光栄です。岡田さんをはじめとする最高な仲間たちとの刺激的な日々が、再び始まると思うと武者震いがします。シーズン1を超えるスケールになることは間違いないので、振り落とされないよう食らいついていきたいと思います。どうぞお楽しみに」と期待を寄せている。（modelpress編集部）
◆岡田准一（主演・嵯峨愁二郎役、プロデューサー、アクションプランナー）コメント
「イクサガミ」が世界の多くの方に届き、続編が決まりました。僕も覚悟を決めました。またこの世界で暴れられ、制作チームと再び戦えることを嬉しく思います。よりエネルギッシュな活劇を目指して挑みます。我こそはという方もぜひ仲間に。シーズン2を楽しみにお待ちください。
◆藤崎ゆみあ※「崎」は正式には「たつさき」（香月双葉役）コメント
「イクサガミ」シーズン2の制作が決定し、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです！この作品が日本だけでなく世界中の方に届いたことを思うと、改めて身が引き締まる思いです。双葉として再びイクサガミの世界に立つ時には、成長した姿をお届けできるよう励んでいきます。シーズン2もよろしくお願いいたします！
◆清原果耶（衣笠彩八役）コメント
心躍るお知らせが飛び込んできました。「イクサガミ」の世界に彩八として舞い戻れること、本当に嬉しく思います。かつての彩八より格段にパワーを携えて戦に臨みたいです。この作品に携わる、全ての皆々様と共に懸命に励みます。是非お楽しみに。
◆東出昌大（柘植響陣役）コメント
街を歩いても「『イクサガミ』面白かったです！次はいつやるんですか？」と聞かれました。沢山の方にご覧頂き有難い限りですが、シーズン2は更に面白いものに成るよう、響陣も実力と魅力を発揮したいと思います。何より私も、またみんなに会えるのが楽しみです。
◆染谷将太（カムイコチャ役）コメント
天龍寺で今まで見た事もない規模の戦いを目にしたのが昨日の事のように思い出せます。続編決定への熱い思いを胸にこの期間練習用の矢筒を車に積みっぱなしにしており、それを取り出す日が遂に来ました。さらに弓術に磨きをかけて参ります。最高なクルーとキャストの皆さん、そして信頼なる岡田さんと共に戦える日を楽しみに準備して待ちたいと思います。ご期待ください！
◆吉岡里帆（嵯峨志乃役）コメント
シーズン2制作決定という嬉しいニュース！出演者としてもですが、一視聴者として大変嬉しく思います。6話を見て、え！ここで終わっちゃうの？！と驚いておりましたので安心しました。これも多くの方が楽しんで見て下さったお陰です。ありがとうございます。私演じる志乃はまた出てくるのか分かりませんが（笑）シーズン2楽しみに待ちたいと思います。ぜひまだ見られてない方はシーズン1を予習していただけたら幸いです。
◆二宮和也（槐役）コメント
とにかく沢山の方に「『イクサガミ』面白いね！」っと言って頂けました。素直に嬉しいですが、どう考えても蠱毒参加者の皆様が作った努力の結果と思ってます。また観て頂ける方々にワクワクしてもらえる物語を紡いでくれると信じこのシーズンも参加させて頂きます！
◆濱田岳（川路利良役）コメント
世界の多くの方にご覧いただき、またイクサガミのストーリーの中に戻れる事を、大変光栄に思っております。「イクサガミ」の世界観の「川路利良」に真摯に向き合い、戦いに挑んで参ります。
◆阿部寛（岡部幻刀斎役）コメント
岡田准一さんと藤井道人監督がNetflixで時代劇を制作されると伺い、自ら志願して参加させていただいた本作。このたび正式にシーズン2の制作が決定したと聞き、身の引き締まる思いでおります。
◆藤井道人監督コメント
「イクサガミ」が世界の方々に届いてくださったことに、まずは安堵しております。本当にありがとうございます。そして、シーズン2制作決定も光栄です。岡田さんをはじめとする最高な仲間たちとの刺激的な日々が、再び始まると思うと武者震いがします。シーズン1を超えるスケールになることは間違いないので、振り落とされないよう食らいついていきたいと思います。どうぞお楽しみに。
