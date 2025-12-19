「乃木坂、逃避行。SEASON4」配信決定 初回ペアは一ノ瀬美空＆瀬戸口心月 池田瑛紗デザインのキービジュアルも公開
【モデルプレス＝2025/12/19】乃木坂46のメンバーの人気ドキュメントバラエティ「乃木坂、逃避行。SEASON4」が、2026年1月9日正午より「Lemino（R）」にて独占配信される。
【写真】乃木坂46美大在学中メンバーがデザインしたキービジュアル
「乃木坂、逃避行。」は、乃木坂46のメンバーがペアとなって1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。毎回、“とある”関係性のメンバー2人が「いまどうしても2人で行きたい場所」を選び旅のプランニングをする。2024年7月より配信を開始した本作は、普段は見られないメンバー同士の自然な会話や素顔が好評を博している。
SEASON4となる今回は、2025年に加入した6期生と先輩メンバーがペアを組み、特別な旅に出発。初回は一ノ瀬美空と瀬戸口心月が、瀬戸口の出身地である鹿児島県を訪れた。緊張する瀬戸口を優しくリードする一ノ瀬。地元グルメや絶景アクティビティを楽しみ、鹿児島の大自然を満喫する。九州出身の2人の等身大な“逃避行”。これまで以上に新鮮な組み合わせと、ここでしか見られない乃木坂46の姿を見ることができる。
SEASON4も、キービジュアルは池田瑛紗がデザイン。池田は「今回は今までとはちょっと違うテイストに挑戦してみました。雨のなか、普段履かない長靴で水溜まりを歩く帰り道も日常の中の小さな旅なんじゃないかなと思い、描かせて頂きました」とコメントを寄せている。
SEASON4は最新回のみ、配信開始から1週間後より、1週間広告付無料で視聴可能。SEASON4の配信に先立ち、「乃木坂、逃避行。」と「乃木坂46 6期生稼働中」の前編を2025年12月27日から2026年1月12日まで、無料配信される。（modelpress編集部）
◆「乃木坂、逃避行。SEASON4」配信決定
◆池田瑛紗、SEASON4キービジュアルもデザイン
