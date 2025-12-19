元関ジャニ∞（現「SUPER EIGHT」）のメンバーでシンガーソングライターの渋谷すばるさんが2025年12月18日、ひと足早い「新年のあいさつ」をSNSに投稿し、ネットの注目を集めている。

「2026年が、笑顔あふれる実り多き一年になりますように」

渋谷さんは同日夕、「新年明けましておめでとうございます」と投稿。

「2026年が、笑顔あふれる実り多き一年になりますように。健やかな毎日をお過ごしください。本年もどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

インスタグラムのストーリーズでも、黒とネイビーのグラデーション背景に、白い文字で同じメッセージをつづっている。

写真や画像、補足投稿などはないシンプルなメッセージだが、元日までまだ約2週間を残してのフライング投稿に、SNSでは困惑しつつ面白がる声が上がった。

「どちらの星からポストされてますか」

「2026年もよき年になりますように！ ところで、何暦をお使いなのでしょうか」

「今年も新鮮なボケありがとうございます（笑）」

「予約投稿しようとした努力は認める」「試案のつもりが送信してしまったンですかネ？」など、新年に合わせて「予約投稿」するつもりのポストを誤って投稿してしまったのでは、との意見もある。

19日11時時点でX・インスタグラムともにその後の更新はなく、真相は謎のままだ。