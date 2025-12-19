県共生・協働センターの公式フェイスブックのアカウントが不正アクセスを受け、なりすましの記事や広告が投稿されていたことが分かりました。

不正アクセスを受けたのは、NPO法人やボランティア団体などの活動を支援する「県共生・協働センター」の公式フェイスブックのアカウントです。

なりすましの投稿では、「国策で急上昇中の造船株が絶好の買い場」など株の投資を呼びかけていて、実在する経済評論家の顔写真を使ったものや、日本語が不自然な投稿もあります。

県共生・協働センターによりますと、おととい17日からきのう18日にかけて、アカウントを管理する職員がこうしたなりすましの投稿2件を確認し、削除したということです。

さらに、センターのアカウントを使った偽の広告3件が掲載されていたことも分かり、フェイスブックを運営するメタ社に被害を報告したということです。

偽広告などへのアクセスによる被害は確認されていないということです。

センターでは、すでにアカウントの管理者パスワードを変更していて、不正アクセスを受けた原因を調べています。

