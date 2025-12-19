Amazonにて、DualSenseコントローラーなどの周辺機器、ゲームソフトを対象とした年末年始セールが2026年1月4日23時59分まで実施中。PS5の日本語専用版とソフトのセットも販売開始されている。19日11時に編集部が確認したところ、PS5日本語専用＋モンスターハンターワイルズが57,000円、DualSense Edgeが通常34,980円のところ14％ OFFの29,980円、PlayStation Portalが通常34,980円のところ9％ OFFの31,980円で販売されている。

DualSense(CFI-ZCT2J)は、通常10,436円のところ14％ OFFの8,980円、PULSE Eliteは通常20,891円のところ8％ OFFの19,172円となっている。

ソフトでは、「Ghost of Yotei コレクターズエディション」が20,980円から、「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」が5,761円、「Stellar Blade」が4,882円、「グランツーリスモ7」が3,772円で販売されている。

