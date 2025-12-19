１９日前引けの日経平均株価は前日比５６７円１６銭高の４万９５６８円６６銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億８５４万株、売買代金概算は２兆３４８１億円。値上がり銘柄数は１２５２、値下がり銘柄数は２９４、変わらずは６０銘柄だった。



日経平均株価は反発。米１１月消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回ったことが好感され、前日の米国ではＮＹダウやナスダック指数が上昇した。これを受け、東京市場も値を上げてスタート。半導体関連などハイテク株を中心に買いが流入し、日経平均株価の上昇幅は５００円を超えた。きょうは日銀金融政策決定会合の結果が発表される。政策金利は０．５０％から０．７５％に引き上げられる、との観測が強いが金融政策発表後の動向が関心を集めている。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ＜9984＞やレーザーテック＜6920＞、アドバンテスト＜6857＞が高く、フジクラ＜5803＞や三菱重工業＜7011＞が値を上げた。トヨタ自動車＜7203＞や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、ファーストリテイリング＜9983＞もしっかり。半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞や任天堂＜7974＞、ソニーグループ＜6758＞、三井金属＜5706＞が安い。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

