来年、愛知県や名古屋市などで行われるアジア大会の開閉会式の総監督が、名古屋市出身の映画監督で演出家の堤幸彦さんに決まりました。

堤さんは、名古屋市出身の70歳。ドラマ「SPEC」や、映画「20世紀少年」などを、手がけたことで知られています。

組織委員会は、アジア大会の開閉開式の総監督を堤さんに決めた理由として「地元出身で愛知・名古屋に造詣が深いことに加え、映像、舞台、地域文化の融合演出に経験と実績がある」ことを挙げていて、「愛知・名古屋らしさを世界に発信する総監督として適任」とコメントしています。





「瑞穂（陸上）競技場は、運動会を行なった場所で懐かしい」

アジア大会の開会式は来年9月19日に、開会式は10月4日に名古屋市瑞穂公園陸上競技場で行われます。

【堤幸彦さん コメント全文】

この度、2026年に愛知・名古屋で開催される第20回アジア競技大会開閉会式の総合演出を担当することになりました、名古屋出身の堤幸彦です。



アジアのオリンピックと言われ、4年に1度開催されるアジア競技大会が、日本で開催されるのは32年ぶりということ、それも、私の地元・名古屋で開催されるということをお聞きした時、何かお役に立てることがあればと思っておりました。



2023年、中国・杭州大会閉会式において愛知・名古屋の紹介映像を、音楽家の葉加瀬太郎さん、歌舞伎役者の中村勘九郎さん、そしてたくさんの県民の皆さんの協力で制作させていただきましたが、まさか愛知・名古屋大会の開閉会式とは大変光栄！と思っております。



開閉会式会場の瑞穂（陸上）競技場は、中学生時代、運動会を行なった場所でとても懐かしいです。新グラウンドが、どんなスタジアムになるのか、今から楽しみです。

「華やかで一体感ある世界に誇れる演出を」

これまで、映画やテレビドラマ、舞台演出も行ってまいりましたが、演出の根底には既視感のない作品をつくり出したいという意識が常にありました。本開閉会式においても、最先端のテクノロジーを駆使した華やかで一体感ある世界に誇れる演出をと意気込んでいます。



県民の皆さんとともに、アジアの平和を願いながら、各国の皆さんを温かくお迎えする開閉会式にいたしますので、どうかご支援をよろしくお願いします。