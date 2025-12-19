◇フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 第１日（１９日、東京・代々木第一体育館）

２６年ミラノ・コルティナ五輪の日本代表を決める全日本選手権が開幕。女子ショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習が行われ、初優勝に挑む１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）ら第４グループの選手が調整した。

中井はＳＰの曲をかけ、冒頭にトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷。ルッツでミスが出たが、３回転ループ―トウループを降り、曲かけ後はルッツ―トウループの連続３回転ジャンプを入念に確認した。渡辺倫果（三和建装・法大）も曲をかけての練習で３回転半を降りるなど順調な滑りを見せた。

昨季世界選手権３位で、初優勝を目指す千葉百音（木下グループ）は、冒頭の３回転フリップ―トウループの連続ジャンプ、ダブルアクセルを着氷。最後に３回転ルッツでミスが出たものの、その後修正して降りた。女子ＳＰは午後５時１０分からスタートする。

◇女子第４グループ滑走順

１９番 三宅咲綺（シスメックス）

２０番 千葉百音（木下グループ）

２１番 吉田陽菜（はな、木下アカデミー）

２２番 渡辺倫果（三和建装・法大）

２３番 島田麻央（木下グループ）

２４番 中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）