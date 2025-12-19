クリスマスを目前にイチゴの収穫が愛知・安城市で最盛期を迎えています。

【写真を見る】｢糖度が増しておいしいイチゴがとれている｣ クリスマスケーキにも使われるイチゴの収穫が最盛期 去年より早く気温が下がり生育順調 愛知･安城市

神谷豊志さんのビニールハウスでは、色が鮮やかで、クリスマスケーキにも使われる「紅ほっぺ」を収穫しています。

JAあいち中央によりますと、猛暑の影響で、ここ数年苗の植え付けを例年より半月程度遅らせていて、熱がこもらないよう換気の回数を増やすなど、暑さ対策を徹底しています。

気温下がり生育順調「おいしいイチゴがとれている」

ことしは、去年よりも早く気温が下がってきたため、生育も順調だということです。

（神谷いちごファーム 神谷豊志代表取締役)

「寒暖差のおかげで、夜はしっかりと冷える。糖度が増して、おいしいイチゴがとれてきている」



出荷量は、去年よりも多い60トン余りを見込んでいて、収穫されたイチゴは県内の大手スーパーなどで販売されます。