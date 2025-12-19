とろとろ白菜であったまる〜！寒い日のメインにぴったり「豚バラ白菜の春雨とろみ煮込み」を作ってみた
とろとろ白菜がごちそうに！「豚バラ白菜の春雨とろみ煮込み」作ってみた！
寒さが本格化し、スーパーで白菜を見かける機会が多くなりました。鍋ももちろんおいしいですが、しっかりとご飯のおかずになる煮込みも作りたくなりますね。
今回は、ご飯とよく合うように少し濃いめの味付けにしているという白菜の煮込みレシピを実際に作ってみました。豚肉と春雨も入るので、ボリューム満点で食べ応えがありそう！
フライパンで炒め煮に
1. 白菜はざく切り、豚バラ薄切り肉は2cm幅に切り、生姜は千切りにします。春雨はたっぷりのお湯で戻し、水気を切っておきましょう。
2. フライパンにごま油、生姜を入れて熱し、生姜の香りが立ったら豚バラの薄切り肉を入れ、色が変わるまで炒めます。
3. 白菜の芯を加えてしんなりするまで炒めたら、葉の部分を加えて炒め合わせます。
4. 水と調味料を加えたら春雨を投入。片栗粉を加えて中火で炒め合わせながらとろみをつけ、2分ほど煮込んだら完成です。
生姜で体ポカポカ
とろとろの煮汁ごと器によそって、さっそくいただきます！
白菜と豚バラの旨味を吸った春雨が絶品。豚バラの脂と白菜の甘みもうまく調和しています。
ご飯によく合うように濃いめの味付けになっているというレシピ作者さんの言葉通り、ご飯によく合う味わいです。
生姜が入っているので、食べ終わるころには体もぽかぽかと温まっていました。これは、寒い日に食卓にあると嬉しいおかずですね。
白菜をしっかり炒めるのがコツ
実際に作ってみて、白菜をしっかり炒めることで甘みが引き出され、仕上がりが格段においしくなると感じました。
白菜は葉の部分より芯の方が火が通りにくいので、葉より先に加えて時間差で加熱すると、全体を均一に炒めることができますよ。
丸ごと白菜の消費にも◎
フライパンだけで簡単にできるから、忙しい日でもさっと作れて、体が温まるメインおかずになります。ご飯に乗せて丼にするなど、時間がない日はこれ一品で楽しむのも良さそうですね。
白菜がたくさん食べられるから、丸ごと買った時の消費にもぴったり。旬のおいしい白菜で、ぜひ作ってみてくださいね。
（TEXT：菱路子）